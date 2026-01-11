Cientos de casas en seis pueblos de Kudus se vieron afectadas por las inundaciones

Kudus (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Kudus Regency, Java Central, señaló que cientos de casas en seis aldeas en el distrito de Mejobo se vieron afectadas por inundaciones debido a la inundación de algunos ríos después de las fuertes lluvias.

«Según datos temporales, las casas de 870 residentes se han visto afectadas por las inundaciones en el distrito de Mejobo desde el sábado (1 de octubre), aunque las inundaciones en las carreteras actualmente están comenzando a disminuir», dijo el domingo el director del diario Kudus BPBD, Eko Hari Djatmiko en Kudus.

Las seis aldeas incluyen las aldeas de Kesambi, Jojo, Mejobo, Golantepus, Temulus, Tenggeles y Hadiwarno.

En la aldea de Kesambi, se registraron 35 casas afectadas por las inundaciones, 200 casas en Jojo, 425 casas en Mejobo, 150 casas en Golantepus, 20 casas en Temulus y 40 casas en Tenggeles.

Reveló que la inundación fue causada por el desbordamiento del agua del río que atravesaba las aldeas locales.

Se produjeron inundaciones en la aldea de Kesambi debido a la inundación del río Piji, la aldea de Joko debido a la inundación de los ríos Piji y Logung, la aldea de Mejobo debido a la inundación de los ríos Dawe y Piji, la aldea de Golantepus debido a la inundación de los ríos Dawe y Mrisen, la aldea de Temulus debido a la inundación de los ríos Dawe, Piji y Mrisen, y la aldea de Tenggeles por la crecida de los ríos Piji y Jati Pasean.

Mientras tanto, las inundaciones en la aldea de Hadiwarno fueron causadas por el desbordamiento de los ríos Dawe y Mrisen. Por el momento, 20 hectáreas de arrozales se han visto afectadas, mientras que las casas de los residentes aún están siendo evaluadas.

La altura de la piscina varía, dijo, entre 5 y 40 centímetros.

Anteriormente, varias aldeas también se vieron afectadas por las inundaciones que se extendieron por los subdistritos de Kota, Jekulo y Bae, pero ahora las cifras se han reducido.

Las inundaciones en los tres subdistritos también se debieron a la inundación del río Gelis, que provocó inundaciones en el distrito de Kota, mientras que en el distrito de Jekulo se debió a la inundación de los ríos Piji y Jati Pasean, y en el distrito de Bae se debió a la inundación de los ríos Dawe y Nolo.