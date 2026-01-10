Científico de la UMS: la ampliación de la autoridad policial en las nuevas regulaciones es una prueba para la reforma de la Policía Nacional

Solo (ANTARA) – El académico de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), Dr. Muchamad Iksan, SH, MH, dijo que la expansión de la autoridad policial en las nuevas regulaciones era una prueba para la reforma de la Policía Nacional.

El profesor de Derecho Penal en Solo, Java Central, dijo el viernes que la reforma de la Policía Nacional está una vez más en el centro de atención mientras se realizan los preparativos para la implementación del nuevo Código Penal (KUHP) y las discusiones sobre el Proyecto de Código de Procedimiento Penal (RKUHAP).

Se cree que estos cambios regulatorios no sólo afectan los aspectos técnicos del derecho penal, sino que también moldean la dirección de las prácticas de aplicación de la ley y la calidad de la democracia en Indonesia.

Él cree que las reformas de la justicia penal no necesariamente conducirán automáticamente a reformas institucionales de la policía. Según él, los cambios en las regulaciones pueden convertirse en un problema si no van acompañados de un fortalecimiento de la integridad y la profesionalidad de los agentes del orden.

«Otorgar amplios poderes a la policía siempre tiene dos lados. Puede acelerar la aplicación de la ley, pero también puede ser peligroso si no está en manos de agentes creíbles», afirmó.

Explica que en la RKUHAP se da cada vez más importancia a la posición de la Policía Nacional como investigador jefe. De hecho, los investigadores de la función pública (PPNS) ahora deben ser coordinados y aprobados por la policía. Según él, esta condición tiene el potencial de reducir la independencia de los investigadores sectoriales, que actualmente tienen experiencia especial en sus respectivos campos.

Añadió que ampliar la autoridad de las fuerzas del orden también se cruza con la libertad de expresión en los espacios públicos. La aplicación de la ley no sólo está determinada por las normas establecidas en la ley, sino que también depende en gran medida de cómo las autoridades las interpretan y aplican en el terreno.

«Los artículos que tienen múltiples interpretaciones están determinados en gran medida por la percepción de las autoridades. Si los agentes no son profesionales, los artículos pueden utilizarse arbitrariamente», afirmó.

En el contexto de la protección de los derechos humanos, Iksan cree que el RKUHAP incluye una serie de normas más detalladas sobre la autoridad y las obligaciones de los funcionarios. Este acuerdo se considera positivo porque aclara los límites de las acciones policiales. Sin embargo, recordó que el fortalecimiento de la autoridad de las autoridades debe ir acompañado de una protección equilibrada de los ciudadanos.

También destacó la cuestión de la protección de testigos y víctimas, que había recibido poca atención en la antigua KUHAP. Aunque ha habido un fortalecimiento normativo a través de la Ley de Protección de Testigos y Víctimas, cree que todavía hay lagunas, especialmente cuando se trata de amenazas criminales a perpetradores que dañan a testigos y víctimas.

“En el ámbito de los derechos se han logrado avances, pero en el ámbito de la protección de la justicia penal, en realidad podrían debilitarse al eliminarse la mínima amenaza criminal”, explicó.

Además, Iksan enfatizó que la reforma de la Policía Nacional no puede medirse únicamente por cambios regulatorios. Dijo que el estado de derecho es estático, mientras que la justicia está determinada en gran medida por las prácticas y la cultura de aplicación de la ley.

«Cuando hablamos de reforma de la Policía Nacional, lo más importante es la calidad de los agentes. La regulación es sólo una herramienta, mientras que la justicia surge de la forma en que se aplica la ley», concluyó.