Chery Tiggo Cross Series del lanzamiento de IDR 300 millones en Semarang

SEMARANG (Antara) – El fabricante de automóviles chino Chery presenta la línea más nueva de la Familia de la Serie Cross Tiggo en Semarang, Java central, con un precio competitivo al alcance de RP300 millones.

Durante el lanzamiento que tuvo lugar en Mal Queen City Semarang, el miércoles, para el Tiggo Cross CSH Comfort and Sport 1.5T Variants con un precio de RP309,900,000 (OTR Semarang) a RP329,800,000 para la variante premium de Tiggo Cross CSH.

Jefe del Departamento de Marketing Brandband de PT Chery Sales Indonesia Rifkie Setiawan explicó que Chery Tiggo Cross CSH Hybrid y Sport 1.5t se introdujeron en el Auto Show Internacional de Indonesia Gaikindo (GIIAS) 2025.

Semarang es la segunda ciudad después de un viaje en Bandung que recibió una respuesta positiva de la comunidad, con la presencia de Chery Tiggo Cross CSH Hybrid y Sport 1.5t.

Según él, la selección de Semarang como un objetivo de expansión, porque la ciudad juega un papel crucial en las actividades comerciales, los servicios, la industria, la educación.

La ciudad está ubicada en la costa norte de Java y parte del área estratégica nacional de Kedungsepur, la ciudad de «Venecia de Java» es también el pilar más importante en el crecimiento regional Gieeliegel de Joglosemar (Yogyakarta -Solo -Semarang) que continúa creciendo rápidamente.

«El éxito de Chery Tiggo Cross nos dio la confianza de que Chery Tiggo Cross CSH Hybrid y Sport 1.5t recibirán una cálida bienvenida de los consumidores de Semarang», dijo.

Según él, la gente de Semarang City está cada vez más abierta a las últimas tendencias automotrices y muestran una fuerte preferencia por los SUV que combinan diseños elegantes y modernos, con la última tecnología que prioriza el alto rendimiento y es muy económico.

«La combinación hace que Semarang sea muy relevante y potencial para estas dos últimas variantes que están presentes, ofrecen un diseño atractivo, extensas características de seguridad, innovaciones tecnológicas y valores de precios competitivos», dijo.

El gerente de ventas regional de PT Chery Sales Indonesia Jason Pascalasa dijo que Tiggo Cross CSH Hybrid había recibido un reconocimiento en el evento Giias 2025 con el título «Vehículo híbrido favorito».

«El mercado de SUV híbrido en Semarang sigue siendo muy abierto. La gente aquí quiere eficiencia de combustible, y Tiggo Cross Hybrid puede responder esa necesidad. El consumo de combustible realmente puede durar hasta 1,000 kilómetros», dijo.

Dijo que el mercado de SUV en Semarang actualmente alcanza alrededor de 900 unidades por mes, por lo que Chery se centra en al menos el 3 por ciento de la cuota de mercado o en el equivalente de 30 unidades por mes para la venta de los dos nuevos modelos.

«Con la última tecnología, precios competitivos y eficiencia real, creemos que este producto obtendrá los corazones de la gente de Semarang», dijo.

Tiggo Cross Sport se suministra con un diseño deportivo y resistente, equipado con un motor de gasolina turbo de 1.5 litros que ofrece un rendimiento potente, pero aún así cómodo de conducir.

El interior utiliza material premium, equipado con una gran pantalla de información y entretenimiento con conectividad completa, así como la función ADAS (Sistema de asistencia del conductor avanzado) para mejorar la seguridad.

Mientras que Tiggo Cross CSH Hybrid se suministra con tecnología híbrida auto -hirving, donde la batería se puede llenar automáticamente cuando el vehículo funciona, por lo que afirma ser el automóvil híbrido más económico de su clase porque no es necesario para los cajones eléctricos externos.