Chef diferente sppg en el centro de Java sigue la prueba de certificación de competencia

Semarang (Antara): los chefs de las diferentes unidades de servicios de alimentos (SPPG) en la región central de Java se someten a una prueba de certificación de competencia cuando se trata de alimentos de acuerdo con los estándares

El presidente de la Ciudad Semarang Jasaboga Indonesia Organizer Association (PPJI) Yanti M. Sakoer en Semarang el domingo, dijo que la certificación tomó una institución profesional que podría dar referencias sobre la experiencia.

«Se espera que los recursos humanos procesen esos programas de alimentos nutritivos gratuitos, tengan la capacidad y el conocimiento», dijo.

Además, continuó, un chef en la cocina MBG también debe poder tratar y tener gestión al administrar materias primas.

«Si no tiene conocimiento, no sabe sobre comida vieja o contaminado con otras sustancias», agregó.

Dijo que SPPG debería tener un chef con habilidades profesionales.

Es por eso que, según él, la primera selección de la capacidad del chef que tendrá servicio en la cocina MBG será muy importante.

Mientras tanto, el Director del Instituto de Certificación Profesional de Turismo de Gunadharma Utama, Vera Damayanti, hay varias fases del examen que debe aprobar el Chef MBG Kitchen.

Los chefs chefs, dijo, deberían ser declarados hábilmente por la prueba que debe realizarse.

También se les pidió a los chefs chefs, continuó, también se les pidió que demostraran sus habilidades de cocina.

«Tienen unos 60 minutos para preparar diferentes menús», dijo.

Además, continúa, el conocimiento y las actitudes también son uno de los factores de evaluación en la prueba de competencia.



