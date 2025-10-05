Centro de investigación del cáncer para el cáncer de construcción de Bappenas sin cáncer

SEMARANG (Antara) – La Universidad Diponegoro Semarang coopera con la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (Bappenas) para hacer el Semarang del Hospital Nacional Diponegoro (RSND) como Centro de Investigación para la Gestión del Cáncer.

RECTOR DE LA SINP Prof. DR. Suharnomo, en Semarang, dijo que Indonesia generalmente experimentó una escasez de médicos especializados, por lo que Undip estaba listo para apoyar a los médicos especializados requeridos.

«Creo que no dip, uno de los cuales está listo para desarrollarlo para que apoye al gobierno de Pak Prabowo por ofrecer médicos especializados. Por ‘experiencia’, especialmente nos concentraremos en ‘cáncer’ (cáncer)», dijo.

Esto se transfirió después de la firma del Memorando de Entendimiento (MOU) entre Indep y Bappenas en el campus de Untip.

Undip desarrollará RSND a través de ferias de préstamos extranjeros del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Superior, Investigación y Tecnología.

El desarrollo fue en forma de Investigación Diponegoro y Centro de Cáncer (DRCC) y Transformación RSND a hospitales basados ​​en la competencia y Hospital Smart (Hub Clinic).

«Elegimos el campo de la oncología y similares y antes también vimos una» enfermedad rara «(enfermedad rara)», dijo Suharnomo.

Mientras tanto, dijo la planificación nacional del desarrollo/ Jefe de Bappenas Rachmat Pambudy, Bappenas debe asegurarse de que la planificación se implementa adecuadamente.

«Hemos trabajado con la Facultad de Medicina y un hospital bajo la Facultad de Medicina del Hospital de Educación», dijo.

Según él, FK Undip también se formará un consorcio junto con otro FK-FK universitario.

«Por lo tanto, habrá un aumento en la efectividad, eficiencia y también habrá aceleración en el contexto del desarrollo de la ciencia», dijo.

Apoya firmemente el desarrollo de RSD como un centro para la investigación sobre la prevención del cáncer, la prevención, el tratamiento, la reconstrucción posterior o después de que el paciente se haya curado para que se forme el ecosistema de control del cáncer.

Bappenas, dijo, debe asegurarse de que cada fase de la planificación esté de acuerdo con las disposiciones, incluido el cumplimiento de los estándares establecidos.

«Bueno, incluso los estándares de salud en el Ministerio de Salud, también están satisfechos (estándares, etc.) educación en un solo techo. Debido a que la educación y la salud son tanto y Bappenas está obligado a garantizar que la planificación pueda ser buena», dijo.

En esa ocasión, el Ministro también se reunió inmediatamente con el Director de RSND Dr. Agus Setiyo Hadipurwanto, y el Decano de la Facultad de Medicina (FK) Untip Dr. Ir. Yan wisnu prajoko.

