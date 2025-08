Central PNS puede registrar familias adicionales en el programa JKN

Solo (Antara): como un intento de distribuir la información más reciente sobre el Programa de Seguro de Salud Masivo (JKN), BPJS Health Surakarta Branch, junto con el Ayuntamiento local/municipal que lleva a cabo la socialización a representantes de la Organización del Aparato Regional (OP) en su región.

«De acuerdo con las regulaciones aplicables, la naturaleza de la participación de JKN es obligatoria para todos los ciudadanos y extranjeros indonesios que han organizado en Indonesia durante al menos seis meses», dijo el jefe de BPJS Surakarta, Debbie Musigigiasari, en las actividades de socialización de JKN a la región de Java -Javaisissies.

Según la regulación presidencial número 82 de 2018 con respecto al seguro de salud, para los participantes de JKN, el segmento de trabajadores receptores de salarios (PPU) puede incluir a otros miembros de la familia en el programa JKN.

Otros miembros de la familia en cuestión son el cuarto niño, etc., padre, madre y en las ondas.

«Cortar las contribuciones de JKN para otros miembros de la familia comienza a otorgar un poder notarial al empleador para reducir y pagar contribuciones adicionales a BPJS Health», dijo.

El monto de la contribución de JKN en el segmento de PPU es el uno por ciento pagado por los empleados y el cinco por ciento pagado por el empleador.

El salario o el salario como base para calcular las contribuciones de los participantes de PPU es un salario doméstico que consiste en salario o salarios básicos, recargos de alimentación familiar, asignaciones de posición o reembolsos generales, reembolsos profesionales y dispositivos de rendimiento.

Mientras tanto, de acuerdo con el Director General del Número del Tesoro PER-7/PB/2021 con respecto al procedimiento para matar las contribuciones de JKN para otros miembros de la familia, destinados a la PPU central, donde los salarios o las tasas de interés de ingresos fijos se pagan con la carga de los ingresos estatales y el presupuesto de gastos (APBN).

La PPU central en cuestión consiste en los funcionarios centrales (PNS), los soldados del Ejército Nacional de Indonesia (TNI), funcionarios del Ministerio de Defensa (Kemhan), miembros de la Policía Nacional de Indonesia (POLRI), PNS Polri, empleados del gobierno de la Agencia Central de Trabajo (PPPK) y no civil.

«Refiriéndose a estas disposiciones, no existen reglas o instrucciones técnicas que se relacionen con la adición de una contribución familiar adicional del uno por ciento para los funcionarios regionales. Es por eso que esperamos que todos los representantes abiertos tengan sus unidades de trabajo de esos participantes familiares adicionales que tienen la contribución de un porcentaje a no tenerisodes de no decoraciones no de decoraciones (PBPUU) con suministros completos (PBPU, con plena) con plena) con plena).

Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Recursos Humanos de Wonogiri Regency (BKPSDM) Antonius Purnama Adi de Jkn -Membresship Registrado para funcionarios públicos (CPN) o PPPK en 2025 en 2025 en 2025 en 2025

«Para el registro de miembros adicionales de la familia central para funcionarios regionales, todavía están esperando regulaciones e instrucciones técnicas de los ministerios relevantes, de modo que los empleados que desean registrar familias adicionales en el programa JKN puedan registrarse como participantes de PBPU, seleccionando la clase de tratamiento deseada», dijo.

BPJS Health puede proporcionar el registro para la transferencia de participantes familiares adicionales a través de canales administrativos.

Los canales de cara a cara pueden ser a través de la oficina de salud de BPJS más cercana, el centro comercial de servicio público (MPP), los BPJ móviles e información y el tratamiento de las quejas (PIPPS) de los centros de salud. Canal cara a cara, puede a través del sitio web www.bpjs-ehatatan.go.id, jkn mandiri pavilion (aman), aplicación móvil JKN, bpjs en línea, centro de atención 165, servicios de aspiración y collates (lapor) BPJS Heal186.155 Servicios a través de WhatsApp y servicios administrativos.