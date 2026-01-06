Central Java Muhammadiyah cuenta con la orientación técnica de SIM SatuMu y acelera la transformación digital de la organización

Solo (ANTARA) – El liderazgo regional de Java Central Muhammadiyah (PWM) celebró la orientación técnica de SIM SatuMu el domingo en la sala de reuniones Edutorium de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) en Solo, Java Central.

Esta actividad es parte de los esfuerzos de Muhammadiyah como organización islámica moderna en Indonesia, que continúa demostrando su actitud adaptativa hacia los avances en la tecnología digital.

El líder de la UMS, Prof. Dr. Anam Sutopo, S.Pd., M.Hum., dijo que SatuMu es una plataforma de sitio web digital integrada que respalda la gobernanza de la Organización Muhammadiyah en un único sistema de datos llamado Directorio de Organizaciones Muhammadiyah (DOM). Esta plataforma integra servicios organizacionales, que van desde datos de membresía, contribuciones y otros.

En su discurso de bienvenida a los participantes de la actividad, Anam dijo que la UMS, como parte de la institución educativa, brinda pleno apoyo en la implementación de la modernización de la organización SatuMu.

“UMS es una de las Muhammadiyah Charitable Enterprises (AUM) propiedad de la organización y que, si Dios quiere, tiene un compromiso muy fuerte y extraordinario para apoyar las actividades de la organización”, dijo.

Además, el presidente de PWM Central Java, Dr. KH. Tafsir, M.Ag., junto con el vicepresidente de PWM Drs. H. Wahyudi, M.Pd, también estuvo presente durante este entrenamiento. En su discurso, el presidente de PWM Central Java explicó que, basándose en los resultados del 48º Congreso de Muhammadiyah en la ciudad de Surakarta, Muhammadiyah enfatizó su compromiso de realizar cambios en línea con el desarrollo de la transformación digital.

«Muhammadiyah es una sociedad civil, pero Muhammadiyah es una entidad legal. Así que hasta cierto punto nos estamos descentralizando», explicó el presidente de Java Central PWM.

En su discurso, explicó que el programa SatuMu es parte de un esfuerzo para acelerar el proceso de digitalización que pueda responder a los desafíos de la gestión de Muhammadiyah, que continúa desarrollándose, preservando al mismo tiempo el carácter de Muhammadiyah.

A la sesión educativa asistieron líderes regionales de Muhammadiyah (PDM) de todo Java Central, junto con administradores del Instituto de Desarrollo de Sucursales y Sucursales (LPCR). El sistema DOM es un espacio colaborativo para gestionar todos los elementos y entidades organizacionales dentro de la Asociación Muhammadiyah.

Además, para lograr la implementación exitosa del programa SatuMu, Bank Syariah participó como socio inclusivo de Muhammadiyah que ayudó en la implementación del programa. El director del Banco Danamon Syariah y Finanzas de Sostenibilidad, Herry Hykmanto, dijo que estaba listo para apoyar el sistema financiero digital de Muhammadiyah.

«Bank Danamon es parte de la red bancaria global NUFG, que tiene sucursales en 150 países de todo el mundo y 850 sucursales en Indonesia y es uno de los bancos más grandes de Indonesia, si Dios quiere, estamos listos», dijo.

Herry agregó que Bank Danamon Syariah ofrece un sistema de servicio certificado de la Sharia con fácil acceso digital sin costo adicional.

«También tenemos funcionarios comunitarios. Los funcionarios comunitarios son funcionarios del Banco Danamon que están específicamente asignados para guiar a damas y caballeros cuando, por ejemplo, hay dificultades», añadió.

Asegurar que el programa de transformación digital avanza en línea con los objetivos establecidos. Esta capacitación se complementa con educación práctica, durante la cual el presidente del Consejo de Biblioteca e Información, Prof. Dr. Muchlas, MT, pronunciará un discurso de apertura, quien explicó el ecosistema de servicios digitales de Persyarikatan.

Hay nueve pilares de la transformación digital de Muhammadiyah, a saber, identidad digital, digitalización de los procesos comerciales organizacionales, ciberseguridad, apertura y facilidad de acceso, participación de los miembros de la organización y la comunidad en general, sostenibilidad, inclusión, paneles dinámicos basados ​​en datos en tiempo real y toma de decisiones basada en datos e inteligencia artificial.

Para él, la transformación digital no es sólo el uso de la tecnología, sino también un cambio de cultura organizacional. Una vez completada la sesión de material introductorio, la capacitación continuó practicando el ingreso de datos DOM, practicando el flujo de trabajo del proceso de registro E-KTAM y concluyó con una sesión de capacitación para los socios de Bank Danamon Syariah.