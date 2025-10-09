Central Java KPID invita a los estudiantes de la UMS a adquirir conocimientos mediáticos y hablar de forma crítica

Solo (ANTARA) – La Comisión Regional de Radiodifusión de Indonesia (KPID) de Java Central invitó a estudiantes de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) a alfabetizarse en medios y hablar críticamente durante un Seminario de Alfabetización Mediática en Solo, Java Central, el martes.

Al evento, presentado como KPID Goes to Campus UMS, en el Edificio J Seminar 1, Facultad de Comunicación e Informática (FKI) UMS, asistieron aproximadamente 100 participantes.

Esta actividad contó con tres oradores competentes, a saber, Budi Santoso, representante de uno de los profesores de Ciencias de la Comunicación de la UMS, Hendrik Hutabarat y Anas Syahirul Alim, representante directo de KPID Central Java. El propósito de esta actividad es aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las regulaciones de radiodifusión en Indonesia.

En su discurso, el Decano de FKI UMS, Dr. Endah Sudarmilah, ST, M.Eng., calificó esta actividad como un esfuerzo para aumentar la conciencia crítica de los estudiantes sobre los medios. Afirmó que el material presentado era muy competente y relevante para los estudios de comunicación.

«Este evento traerá algo muy valioso, especialmente para el Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Procederemos con un Memorando de Entendimiento (MoU) y un Memorando de Acuerdo (MoA) que, si Dios quiere, traerá beneficios a ambas partes», dijo Endah.

Aparte de eso, según Endah, esta actividad también es un testimonio del compromiso de FKI con la educación, uno de los Catur Dharma de la educación superior, a través de la firma de un Memorando de Acuerdo (MoA) para la cooperación sostenible.

Explicó que la colaboración no era sólo del lado de los estudiantes, sino que también abarcaba todos los aspectos del Catur Dharma de la Educación Superior de la UMS.

«Esta colaboración cubrirá el Catur Dharma de la Educación Superior de la UMS, incluida la educación, el servicio comunitario, la investigación y Al-Islam Muhammadiyah», explicó.

Endah espera que a través de esta actividad, KPID pueda compartir conocimientos con los estudiantes y brindar conocimientos y educación para el avance del campo de las ciencias de la comunicación en FKI UMS.

«Una de las características distintivas de Al-Islam Kemuhammadiyahan es la da’wah y no puede separarse del KPID. Por lo tanto, la esperanza es que pueda colaborarse y desarrollarse más adelante», esperaba el decano del FKI.

Coordinador institucional del KPID de Java Central, Hendrik SP. Hutabarat, SE, enfatizó la importancia de la capacidad de acceder, analizar, evaluar y comunicar información en diferentes formas de medios.

«En una era de desinformación cada vez más extendida, la alfabetización mediática es una habilidad importante para ayudar a las personas a ser críticas con los mensajes de los medios», explica Hendrik.

Explicó los cuatro pilares de la alfabetización digital que es necesario dominar, a saber, habilidades digitales (habilidades técnicas), cultura digital (construcción de valores nacionales), ética digital (conciencia ética) y seguridad digital (protección contra amenazas cibernéticas).

Hendrik también describió las tareas del KPID como institución independiente que garantiza que el público reciba la información correcta, genera una competencia sana entre las instituciones de radiodifusión y maneja las quejas del público sobre las actividades de radiodifusión.

Recordó siete errores mediáticos que los estudiantes deben conocer.

«Siete errores que comúnmente encontramos incluyen la distorsión de la información, la dramatización de hechos falsos, la invasión de la ‘privacidad’, la difamación, la explotación sexual, el envenenamiento de las mentes de los niños y el abuso de poder», dijo.

Además, el Dr. Budi Santoso, M.Sc., como segundo punto de contacto para la libertad de expresión en la ley en Indonesia. Se refirió a la Ley Nº 40 de 1999 sobre Prensa y a la Ley Nº 32 de 2002 sobre Radiodifusión, que garantizan la libertad de prensa y el derecho a transmitir información.

“La libertad de expresión es un derecho, pero ser responsable de toda la información que compartimos es un deber”, subraya Budi.

Explicó que la libertad de expresión no está exenta de límites. Cualquier información transmitida debe evitar la difamación, los engaños, el discurso de odio o la discriminación manteniendo el interés público. Las instituciones de radiodifusión y prensa deben implementar un código de ética periodística y funciones de ética profesional.

“La prensa tiene un código de ética periodística como parte de su ética profesional, que limita y libera a los periodistas”, afirmó.

Anas Syahirul Alim, S.Sos., MM, como tercer especialista, destacó los desarrollos de los medios y los desafíos en el ciberespacio. Explicó los datos sobre los usuarios de Internet indonesios dominados por la Generación Z (34,40 por ciento) y los Millennials (30,62 por ciento).

Según Anas, uno de los desafíos que enfrenta KPID es el creciente interés de la Generación Z (como uno de los mayores usuarios de medios) en los medios convencionales como la televisión y la radio.

Según él, KPID ha tomado medidas concretas para responder a estos desafíos.

«Hasta ahora hemos tenido una campaña de convergencia de medios. Por eso ahora la radio debe tener cuentas en redes sociales como Instagram y TikTok», dijo.

Anas nos recordó seis tipos de contenido negativo según la Ley ITE, a saber, delitos contra la decencia, juegos de azar, insultos, chantaje, difusión de noticias falsas y difusión del odio según SARA. También destacó el fenómeno del bullying en el espacio digital (cyberbullying), que puede provocar violencia física en el mundo real.

“La difusión de noticias falsas se castiga con una pena de prisión de hasta seis años y una multa de mil millones de IDR de conformidad con el artículo 28, párrafo 1 de la Ley ITE No. 19 de 2016”, explicó Anas.

Invitó a los estudiantes en el contexto de la Sociedad 5.0 a utilizar la tecnología digital de manera inteligente y responsable.

El seminario, moderado por Intan Nurlaili, S.Sos., de KPID Central Java, fue interactivo y se esperaba que aumentara la conciencia de los estudiantes sobre el uso inteligente y crítico de los medios en la era digital.