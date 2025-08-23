Central Java Kemenkum Collaboration Cross -Sector superado Violaciones Ki

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central trabaja junto con varias partes para superar y tratar con violaciones de la propiedad intelectual, dado el número limitado de investigadores del funcionario.

Analista de propiedad intelectual del joven experto del Java Central Kemenkum Tri Junhanto Durante una coordinación de la aplicación de la ley con la Dirección de PPNS Korwas de Investigación Penal Especial de la Policía Regional Central de Java en Semarang, dijo la propiedad más intelectual de las cofras de copyroigh. En comité electrónico.

«El obstáculo que a menudo se enfrenta a PPNS Kemenkum Central Java es que no es comparable entre las PPN y el número de quejas», dijo.

Según él, el número de casos de violaciones de propiedad intelectual en Java central es muy alto.

Sin embargo, continuó, esto no era comparable a la pequeña cantidad de Kemenkum de PPN en el centro de Java.

Es por eso que, según él, debe haber cooperación y cooperación entre Kemenkum Central Java de PPN y la Policía Regional Central de Java.

Agregó que el propósito de esta coordinación se llevó a cabo, entre otras cosas, para registrar el número de PPN Kemenkum, Java Central, el número de casos y los obstáculos se supuso al realizar el título del caso.

Mientras tanto, la reunión concluyó con un acuerdo de cooperación entre el Central Java PPNS Kemenkum y la Policía Regional Central de Java cuando se trata de quejas sobre violaciones de la propiedad intelectual y la distribución de UPTD para reducir la cantidad de quejas de violaciones de propiedad intelectual.