Cazando juntos «Jelajah Lasem Heritage» anima la exposición fotográfica ANTARA SANTRI V.2

Rembang (ANTARA) – La Exposición de fotoperiodismo SANTRI Volumen 2 (V.2) celebrada en Lasem, Rembang Regency, Java Central, no solo presentó el trabajo visual de los periodistas, sino que también brindó experiencia directa a través de actividades de caza con fotoperiodistas de ANTARA titulada «Explorando el patrimonio de Lasem».

«El plan es que la actividad de caza conjunta se lleve a cabo el 19 de octubre de 2025», dijo el sábado en Rembang el editor en jefe de Perum LKBN, ANTARA Suryanto.

Esta actividad es una de las agendas recomendadas que invita a los participantes a explorar las huellas históricas y el rico patrimonio cultural de Lasem e inmortalizarlos a través del lente de la cámara. Los fotoperiodistas de ANTARA guiarán a los participantes, brindarán orientación técnica y compartirán experiencias en fotografía periodística.

Esta exposición es una colaboración entre la Agencia de Noticias ANTARA, Lasem Heritage Foundation, Indonesian Photo Reporters (PFI) Semarang, el Museo Islámico Nusantara, la Biblioteca de la Mezquita Jami Lasem, el Internado Islámico para Mujeres Al-Hidayat y STAI, el Internado Islámico Kauman Lasem y la Casa Roja de Lasem.

Esta exposición presenta un total de 123 fotografías de fotoperiodistas y fotógrafos de ANTARA de PFI Semarang, Lasem Heritage Foundation y comunidades locales. Participaron un total de 49 fotógrafos, que mostraron diferentes historias visuales que capturaron la dinámica de las vidas de los estudiantes internos musulmanes y de los internados islámicos en diferentes regiones.

Las diversas obras fotográficas representan la sencillez, la espiritualidad y el papel activo de los estudiantes en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el espíritu empresarial. Además, los visitantes también podrán disfrutar de tradiciones visuales con matices islámicos y documentación de antiguas mezquitas de la isla de Java que están llenas de valor histórico.

No solo actividades de búsqueda de fotografías, esta exposición también presentará una agenda de Talk Meeting el 22 de octubre de 2025 con el tema «Fotografía, Santri y los internados islámicos», que enriquecerá la comprensión de los participantes sobre el papel de la fotografía en la documentación de la historia y la cultura de los internados islámicos.

Como parte de la serie de eventos, también se llevó a cabo una exposición sobre los archivos visuales del internado islámico de Kauman, sus residentes y Dasun Village, así como una exposición sobre los archivos visuales del internado islámico de Al-Hidayat, que presenta documentación antigua de los residentes de Lasem y el entorno del internado islámico. Esta exposición de archivo visual tuvo lugar en dos lugares: la Casa Nyonya y la sala de oración Al Hidayat Ponpes Al-Hidayat del siglo I.

Todas las actividades de la Muestra de Fotografía Periodística SANTRI V.2 son públicas y gratuitas.

Esta exposición forma parte del programa. servicio publico La PSO fue asignada por el Ministerio de Comunicaciones y Digital a la Agencia de Noticias ANTARA, que se llevó a cabo con el apoyo del Gobierno de Rembang Regency y PCNU Lasem, como un esfuerzo para fortalecer la alfabetización visual al tiempo que destaca el papel de los internados islámicos en el panorama social y cultural de Indonesia.

Lea también: La exposición fotográfica periodística SANTRI en Lasem es prueba de la contribución del internado islámico a la nación