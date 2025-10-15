Caso DJKA, KPK investiga al presidente Solo Kadin

Yakarta (ANTARA) – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando al ex director de instalaciones de transporte por carretera del Ministerio de Transporte, Danto Restyawan (DR), y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Solo (Kadin), Java Central, Ferry Sephta Indrianto (FSI), como testigos en el caso DJKA del Ministerio de Transporte.

“La inspección se llevó a cabo en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de RD como director de instalaciones de transporte por carretera y de FSI como parte privada”, dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo cuando fue confirmado por ANTARA desde Yakarta el martes.

Budi dijo además que el interrogatorio de dos testigos fue llevado a cabo por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en relación con la investigación del presunto caso de soborno para la construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (DJKA) del Ministerio de Transporte del grupo Medan, Sumatra del Norte.

Según datos de KPK, Danto Restyawan llegó a las 09.51 WIB, mientras que Ferry Septha llegó a las 10.11 WIB.

Anteriormente se reveló que el caso comenzó con una operación encubierta (OTT) realizada por el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) el 11 de abril de 2023 en la Sala de Ingeniería Ferroviaria Clase I de la Región de Java Central del Ministerio de Transporte DJKA.