Caso de la cuota del peregrino, se sospecha que el KPK se ha abusado de la cuota de los peregrinos

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en el desarrollo del caso de la cuota Hajj reveló que se abusó la supuesta cuota de peregrinos en 1445 Hijri/2024 AD.

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, dijo que el KPK sospechaba que el desempeño de esto al investigar a cinco personas como testigos el miércoles (1/10).

«Durante la investigación, el KPK encontró una cuota de peregrinos que se informa que son abusados», dijo Budi a periodistas en Yakarta el jueves.

De Vijf getuigen Waren de Voorzitter Van de Moslim Hajj en Umrah Administración de la Administración Van de Republiek Indonesië (Amphuri) Firman Muhammad Nur, Algemene Voorzitter Van de Umrah Organizador (Himpuh) Muhammad Firman Taufik, en Voorzitter Van de IndonesisisChe -Hajj (Sapuhi) Syam Resfiadi.

Dan Amaluddin como Comisionado de PT Ebad Al Rahman Wisata y director de PT Diva Mabruro, así como el Secretario General de la Asociación de Asambleas Principales de Indonesia hacia Van Hajj y Umrah (Mutiara Haji) Lutfi Abdul Jabbar.

Mientras tanto, Budi dijo que el KPK también investigó el mecanismo para pagar el hajj especial de la cuota adicional dada por el gobierno de Arabia Saudita a los cinco testigos.

«Los testigos también están siendo investigados con respecto al mecanismo de pago en la organización de Hajj especial por el PIHK-PIHK (organizadores especiales de Hajj) a través de usuario (Usuario, ed.) Me encanta la asociación «, dijo.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre presuntos casos de corrupción al determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio del KPK después de solicitar información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se comunicó con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras del estado en la tienda Hajj Kotum.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció el primer cálculo de la pérdida del estado en el caso más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, el KPK sospechaba que no menos de 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj estaban involucradas en el caso.

Además de ser tratado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró anteriormente que su partido había encontrado una serie de irregularidades en el desempeño del Hajj en 2024.

El punto más importante que enfatiza el comité especial se comparó con la distribución de las 50 cuotas con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno árabe saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula un hajj especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para el cotizador de Hajj regular.

Lea también: KPK investiga los costos para obtener cuotas adicionales para el Hajj al verificar el Amphuri Ketum