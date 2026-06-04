Carmine Agnello, nieto del jefe de la mafia John Gotti, arrestado por presunta agresión doméstica en Long Island

HEMPSTEAD, Long Island (WABC) — Carmine Agnello, nieto del jefe de la mafia John Gotti, fue arrestado por presuntamente estrangular a su novia en una agresión doméstica en East Norwich.

El hombre de 40 años fue acusado de agresión en tercer grado, obstrucción criminal de la respiración y conducta criminal después del incidente reportado el martes por la noche.

Fue arrestado el miércoles y será procesado más tarde el jueves en Hempstead.

El arresto se produce semanas antes de que se entregara para ir a una prisión federal después de ser declarado culpable de fraude relacionado con el COVID.

Fue sentenciado en abril a 15 meses en una prisión federal y debía entregarse a las autoridades federales el 20 de julio.

Agnello se declaró culpable en un tribunal federal en 2024 de robar 1,1 millones de dólares del Programa de Préstamos por Desastre para Daños Económicos de la Administración de Pequeñas Empresas para aliviar el coronavirus.

Admitió haber mentido en los formularios de préstamos de ayuda para la pandemia sobre la cantidad de empleados de su empresa, Crown Auto Parts. & Reciclaje, y para qué se utilizaría el dinero.

———-

* Más noticias de Long Island

* Envíanos un consejo de noticias

* Descargue la aplicación abc7NY para recibir alertas de noticias de última hora

* Descarga nuestra aplicación de TV conectada





Envíe un consejo o una idea para una historia a Eyewitness News

¿Tiene algún consejo sobre noticias de última hora o una idea para una historia que deberíamos cubrir? Envíelo a Eyewitness News utilizando el siguiente formulario. Si adjunta un video o una foto, se aplican los términos de uso.



