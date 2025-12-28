Campaña de estudiantes de Ciencias y Comunicación de la UMS por Reducir, Reutilizar, Reclamar

Solo (ANTARA) – Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación e Informática (FKI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) realizaron con éxito una campaña a favor del medio ambiente y la sociedad bajo el título Reducir, reutilizar, recuperar.

El representante del equipo Reclamby, Muhammad Allefka Fasha en Solo, Java Central, dijo el sábado que esta actividad combina esfuerzos para cuidar el medio ambiente y empoderar a los niños mediante la selección de ropa adecuada para el reciclaje.

El equipo de Reclamby logró recolectar ropa a través de donaciones en poco tiempo. Reclamby logró recolectar aproximadamente 20 kg de ropa usada que era adecuada para su uso entre el 6 y el 10 de diciembre de 2025. Reclamby presentó las donaciones de ropa recolectadas de la comunidad y los estudiantes al orfanato de la Fundación LKSA Nur Hidayah, Surakarta.

Dijo que la campaña de Reclamby nació debido al aumento del desperdicio de ropa debido a la cultura del consumo excesivo.

“Esta es una iniciativa que invita a las personas a reinterpretar o darle una segunda vida a su ropa vieja a través de la reutilización y el upcycling”, afirmó.

Además de entregar donaciones de ropa, el equipo de Reclamby también creó #ReDoYourMovement, en el que participaron aproximadamente 25 huérfanos desde la escuela primaria hasta la secundaria para pintar sobre ropa usada. Esta actividad no sólo expresa creatividad, sino que también alarga la vida de la ropa.

Reclamby también presentó #RecraftedbyYou, es decir, la actividad de procesar restos de tela en obras funcionales y estéticas. Los movimientos realizados entrenan habilidades de pensamiento creativo y al mismo tiempo demuestran el potencial de los residuos textiles.

«Queremos crear conciencia de que la ropa usada tiene un gran valor si se gestiona adecuadamente. A través de #ReDoYourMovement, trabajamos con los niños del orfanato para darle nueva vida a la ropa vieja. Mientras tanto, #RecraftedbyYou muestra que la ropa sobrante puede ser un artículo valioso», afirmó.

Como continuación del programa, la ropa restante que esté apta para su uso y haya sido clasificada se entregará oficialmente en colaboración con @joli_jolan en la Sala de Solidaridad Joli Jolan, Surakarta, para ser distribuida a quienes más la necesitan. Se espera que esta campaña inspire a la generación más joven de Surakarta a ser más sensata con su vestimenta y al mismo tiempo fortalecer la solidaridad social.

Según una fuente de la Sala de Solidaridad Joli Jolan, Reclamby es una campaña de reciclaje de ropa que aún no se ha implementado ampliamente en el campus. Reclamby plantea una cuestión que a menudo se considera trivial, pero que tiene una urgencia que no se puede ignorar.

Más que una simple entrega de ropa, la campaña del domingo (15/12) se convirtió en un símbolo de la preocupación compartida por crear un ambiente sustentable y una sociedad que se cuide y fortalezca mutuamente.