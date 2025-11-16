Cambios climáticos aceleran búsqueda de víctimas del deslave de Cilacap

Cilacap (ANTARA) – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) está realizando esfuerzos de modificación del clima para acelerar la búsqueda de víctimas desaparecidas que aún están enterradas en el material de deslizamientos de tierra en Cibeunying Village, Cilacap Regency, Java Central, debido a la lluvia que ha obstaculizado las operaciones durante varios días.

Mientras acompañaba al gobernador de Java Central, Achmad Luthfi, a inspeccionar el lugar del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap, el general de división adjunto de Gestión de Emergencias de BNPB, Budi Irawan, dijo que las modificaciones climáticas comenzaron a llevarse a cabo el domingo (16/11) con la participación de expertos de BMKG a bordo del avión de monitoreo.

«Esperamos que pueda tener éxito porque depende del viento», dijo.

Dijo que los expertos del BMKG tenían la tarea de identificar el contenido de agua en las nubes antes de sembrarlas.

Él cree y cree que no lloverá si el viento coincide con las previsiones de BMKG.

«Si cae, en el mejor de los casos habrá poco viento. Pero si el viento es impredecible, también lloverá», afirmó.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, dijo durante una reunión de revisión en el puesto de mando de campo que se está fortaleciendo aún más la coordinación de todos los elementos SAR, especialmente en lo que respecta a las condiciones climáticas que a menudo obstaculizan el proceso de búsqueda.

“Nos pidieron que lo cambiáramos nuevamente y BNPB lo hizo”, dijo.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Java Central (BPBD), Bergas Catursasi Penanggungan, dijo que el tiempo operativo limitado debido al clima fue el mayor problema desde el primer día de la búsqueda.

«El horario sólo puede ser de 6 am a 6 pm WIB. Con la evaluación existente, BNPB está llevando a cabo operaciones de modificación del clima para reducir las precipitaciones en el lugar», dijo.

Dijo que, basándose en datos temporales hasta el cuarto día, domingo (16/11), a las 13:00 horas, Basarnas había encontrado los cuerpos de diez víctimas desaparecidas, mientras aún se estaba buscando a otras once personas.