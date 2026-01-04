Calvin Verdonk jadi titular Lille vs Rennes

Yakarta (ANTARA) – Lille tuvo que comenzar 2026 con resultados negativos después de una derrota por 0-2 ante Rennes en la semana 17 de la liga francesa 2025/26 en el Stade Pierre-Mauroy el domingo por la mañana WIB.

Los dos goles del Rennes los marcaron Przemyslaw Frankowski y Quentin Merlin.

El defensa de la selección de Indonesia, Calvin Verdonk, regresó a la Ligue 1 después de un mes de ausencia por lesión. Verdonk apareció durante 74 minutos antes de ser sustituido por Tiago Santos.

Esta derrota dejó al Lille estancado en el cuarto lugar de la clasificación de la Ligue 1 con 32 puntos, lo que le impidió superar al Marsella.

Mientras tanto, Rennes subió al sexto lugar con una diferencia de dos puntos sobre Lille, dijo el sitio web oficial de la Ligue 1.