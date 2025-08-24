Cálido de Dieng -foffee en el medio de la niebla DCF 2025

Banjarnegara (Antara) -La noche en la meseta de Dieng, Banjarnegara Regency, Java central, envuelta en niebla suave, viento frío infiltrado, invitó a los pasos del XV Dieng Culture Festival (DCF) de 2025 que se llevó a cabo el 23-24 de agosto para tirar y ganar un café.

El vapor vape suavemente; Detrás del aroma hay historias y profundas esperanzas, formadas por tierras volcánicas, agricultores persistentes y la generación más joven que devolvió la tradición agrícola.

Dieng Coffee no es solo una bebida caliente. Es una historia de sabor: cítricos suaves como naranjas o pomelo, integrados con tonos de té negro y dulce dulce se asemeja a azúcar de palma, caramelo o chocolate.

Meruda Danu, activistas del café de la protección de las indicaciones geográficas de Banjarnegara, explicó que explicaba que, que Lavado completoSe siente más como cítricos. Hay un matiz de té y dulzura, Como chocolate o caramelo.

Danu es quemadorLos ejercicios de calidad en MPIG, y también parte de la comunidad que lucha por el café Banjarnegara tiene legalidad.

Los graves esfuerzos de los activistas del café se abrieron camino a través de MPIG Banjarnegara. Esta institución ha sido registrada oficialmente en el Ministerio de Derechos y los Derechos Humanos desde 2020. Su posición es como un paraguas oficial que eclipsa a todos los perpetradores desde el café hasta aguas abajo.

El sabor de servir café no se puede separar de los factores de micriachclim, métodos de cosecha, a técnicas de cuadrícula. Cada fase ofrece un papel importante en la creación de una sensación que ahora es el orgullo de la región.

Durante el desarrollo de Banjarnegara Coffee, Bank Indonesia (BI) se convirtió en uno de los socios estratégicos que representó la presencia del estado para ayudar a las compañías de café en la región. En DCF 2022 y 2024, la Oficina Representativa de Bi Purwokerto (KPW) también hizo activistas del café a través de la facilitación, la capacitación y el financiamiento.

BI fomenta la digitalización de marketing, aumenta la educación financiera y el fortalecimiento de las instituciones de los cafeteras. Este apoyo está de acuerdo con el programa regional de desarrollo de MIPYME líder que garantiza BI en diferentes regiones.

Aunque en 2025 la facilitación técnica bajo el Departamento de Industria Trade Cooperative Pequeñas y medianas empresas (Disperintagkop Ukm) Banjarnegara todavía se sentía. Muchos baristas, quemadorY el grupo de agricultores de café que recibió capacitación antes ahora parecía confianza en el DCF -arena.

En el pasado solo eran una comunidad, ahora mejor preparada porque recibieron ayuda. Por lo tanto, DCF no es solo para vender, sino también para mostrar que Banjarnegara Coffee tiene calidad.

El número de stands es de hecho menor que los años anteriores. De las 30 cabañas en 2022 y 20 cabinas en 2024, este año solo hay 8 cabañas de café. Sin embargo, la presentación está más organizada a través de la exhibición de café de Dieng, que presenta un proceso completo, desde el jardín, tostado, hasta elaboración de cerveza. Mientras que los visitantes disfrutan de un empujón, hay espacio para comprender la historia detrás de cada taza.

En 2025 BI 32 MISMES facilitó DCF XV, 14 locales y 18 asistentes de BI, incluidos ocho café -MSME. Ellos ofrecen zapateroApoyando la digitalización de pagos a través de QRIS y proporcionar educación financiera y campañas «Cinta orgullosa de comprender el rupia».

Además, BI también apoya la construcción del Centro de Aprendizaje de Café en la aldea de Babadan, los resultados de la cooperación con la Universidad Gajah Mada (UGM) y el Gobierno de la Regencia de Banjarnegara. En ese lugar, los agricultores recibieron capacitación de agronomito, correo -cosecha, utilización de tazasy marketing, construcción de competencias basadas en actividades y datos reales.

Horticultura Conoce café

Banjarnegara ha sido conocido durante mucho tiempo como el centro de las verduras de las tierras altas, a saber, las papas, las zanahorias, el repollo que crecen sin descanso. Un país intensivo como este ofrece resultados rápidos, pero fomenta la degradación de la tierra.

Ahora Arabica -foffee en armonía, al margen del Jardín Horticultural, están creciendo una alternativa prometedora. En Batur, la generación más joven de café crece, no solo para la economía, sino también para fines de conservación de la naturaleza. Techos de café fuertes, que evitan la erosión mejor que las verduras de temporada.

Según los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) en 2022, el área de plantación de café en la regencia de Banjarnegara alcanzó aproximadamente 3,103.83 hectáreas, solo alrededor del 4.3 por ciento del área total de países no de campo de 72,140 hectáreas. Mientras tanto, la producción de café alcanzó alrededor de 2,110.86 toneladas en ese período.

Otra recopilación de datos académicos dice que el café robusta se está plantando en 1,890 hectáreas de tierra, con una producción de 865 toneladas (productividad de 755 kg/ha), mientras que Arabica produce 201 toneladas en 553 hectáreas (productividad alrededor de 805 kg/ha). Esto muestra que hay un gran espacio para que la expansión de la agricultura del café aumente el volumen, así como la distribución a un mercado más amplio.

La demanda del café Dieng continúa aumentando, pero la producción incluso ha caído dramáticamente este año. El cambio climático es la causa principal. Agosto que generalmente está seco, todavía está lloviendo. Cuando florece el café, las fuertes lluvias gotas.

Como resultado, la cosecha cayó. Si los socios de los agricultores pueden procesar hasta 50 toneladas de Arábica en una temporada en 2024, este año es solo alrededor de 10-15 toneladas. La disminución de casi el 70 por ciento asegura que los actores de café trabajen más duro.

Por ahora, la orientación de Banjarnegara -foffee sigue siendo un mercado interno. El mercado más grande se encuentra en Purwokerto, que absorbe mucho café para las necesidades de los cafés. En Purwokerto, el mercado es heterogéneo porque hay campus y comunidades. Si todavía es homogéneo en Banjarnegara.

Aunque algunos perpetradores han tratado de vender a Yakarta u otras grandes ciudades, no se puede hacer la gran escala. La producción limitada hace que el rango sea inestable, mientras que para penetrar en el mercado de exportación, la consistencia del volumen requiere.

DCF no es solo las artes y la cultura escénica. Este festival también es una etapa económica creativa. En DCF 2025, la presencia de BI alentó a las MIPYME locales a llegar a los mercados internacionales, incluso en esta era digital a través de QRIS. En el evento anterior, el festival señaló que la economía se estaba moviendo alrededor de Rp50 mil millones en tres días.

Para los perpetradores de café, DCF se convierte en un impulso para demostrar que Sigengee es más que una simple bebida, pero la identidad y la esperanza como se describe en una taza.

Conocedores

Para Lilik, un conocedor de café de Purwokerto, cada festival es una oportunidad para encontrar un nuevo sabor. A menudo afirmaba haber comprado Coffee Kailasa, una de las áreas en la meseta de Dieng, pero esta noche había rápidamente que se sintió diferente. Hay un sabor de chocolate muy suave.

Otros conocedores de café, Raka, dijeron que el café no es solo una bebida por la noche. «En esta noche, el café no es solo una bebida. Se convierte en un amigo para charlar, más cálido y una razón para detenerse, disfrutar del ambiente», dijo el visitante de Yakarta.

Tales testimonios que hacen que los activistas del café sean más seguros, que el café Dieng no es solo una tendencia temporal. Hay calidad de la que realmente puede estar orgulloso, aunque los desafíos siguen siendo geniales.

En medio de una niebla más gruesa, una taza de café se convierte en un oasis cálido. Representa los esfuerzos para mantener la tierra, construir solidaridad de la generación cruzada y tejer una cultura y economía local sostenible.

Este café no es solo un sabor y un aroma. Es la determinación de los agricultores mantener la tierra del patrimonio, los jóvenes que dan nueva vida a la esperanza del jardín, así como el símbolo de identidad de la comunidad de Banjarnara. Cada punto no se trata solo del sabor, sino también de los poderosos esfuerzos para defender la casa cultural en el apogeo de Dieng.

DCF puede terminar, las luces se apagan, la niebla pasa. Pero la historia del café, el aroma cálido, la suavidad de la calmante y su profundo significado, vivirá en los corazones de cada conocedor. Porque una taza de café es una taza de esperanza en las montañas de Dieng.

