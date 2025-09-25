Bupatai Batang: Asn Purnatugas debe ser una resistencia común

BATANG (Antara) – Batang Regent Fais Kurniawan preguntó al dispositivo civil del estado en el área que Purnatugas había llegado para ser un ejemplo del espíritu de servicio para la comunidad en la vida diaria.

«Sea un ejemplo en la comunidad, que muestra que el espíritu de dedicación no reconoce la palabra jubilación», dijo en Batang el jueves, entregando el programa de compasión a 143 miembros del Cuerpo de Empleados Indonesia (Korpri) locales que ingresaron a Purnatugas.

El Gobierno de Batang Regency, dijo, acompañado por el gobierno asistente y el bien de las personas del Secretario Regional de la Secretaría Regional de Batang Darsono, todavía necesitaba orientación y consejos de ellos con respecto a los esfuerzos para promover el área.

Los pensionistas, dijo, pudieron aprovechar el tiempo libre después de servir como ASN en el área lo más posible, para acercarse a la familia, para administrar un pasatiempo que se retrasó o inició nuevas actividades que beneficien a la comunidad.

Explicó que esta cuerda también fue dada al amanecer y los herederos del fallecido ASN. La cuerda fue transferida a 133 deber y herederos del fallecido 10 ASN.

Dijo que cada miembro de Korpri que fue retirado para obtener una cuerda de Rp1.250 millones como una forma de apreciación y preocupación del Gobierno de Korpri y Batang Regency.

Explicó el retiro de una nueva fase en la vida de un ASN lleno de libertad y oportunidad para disfrutar de los resultados del trabajo duro que se han hecho.

«Nos damos cuenta de que un ASN no es fácil. Esta profesión requiere uso, integridad y servicio interminable, a saber, todos los días que contribuyen directa e indirectamente a garantizar que las ruedas del gobierno se muevan para servir a la comunidad», dijo.

