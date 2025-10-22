Bulog Tegal: suministro seguro de arroz hasta el Año Nuevo 2026

Batang (ANTARA) – La sucursal de Perum Bulog Tegal, Java Central, garantiza que la disponibilidad de arroz para satisfacer las necesidades de la comunidad, almacenado en varios almacenes, siga siendo segura hasta el Año Nuevo 2026.

Agung Rochman, jefe de Perum Bulog, sucursal de Tegal en Batang, dijo el miércoles que el suministro de arroz todavía es suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad en siete distritos/ciudades y se espera que dure incluso hasta la temporada de cosecha a principios del próximo año.

«La disponibilidad de arroz en Batang está clasificada como segura. Estamos garantizando que no habrá escasez antes de las celebraciones de Navidad de 2025 y de Año Nuevo de 2026», dijo mientras participaba en una actividad de inspección sorpresa con la Agencia Nacional de Alimentos en el mercado de Batang.

Según él, su partido también garantizó que la distribución de arroz ordinario y la asistencia social no plantearán ningún problema antes de la Navidad de 2025, ya que hasta septiembre de 2025 el arroz almacenado alcanzará unas 88.000 toneladas.

Bulog y el grupo de trabajo sobre alimentos, dijo, están comprometidos a continuar coordinándose para mantener esta estabilidad, tanto en términos de precio como de calidad del arroz.

Respondiendo a la opinión de algunas personas de que el arroz del Programa de Estabilización de Precios y Suministro de Alimentos (PSHP) distribuido por Bulog tiende a ser «pero» o menos esponjoso (apetecible), Agung aclaró este malentendido.

Bulog, dijo, está comprometido a suministrar arroz al Programa de Estabilización de Precios y Suministro de Alimentos de acuerdo con las direcciones y políticas del gobierno central.

«Cuando alguien dice que el arroz PSHP es pera, en realidad depende del tipo solicitado. Para determinadas zonas, también suministramos arroz PSHP más esponjoso», afirma.

