Bulog Surakarta garantiza la disponibilidad de suministros de alimentos en Solo Raya

Solo (ANTARA) – La sucursal de Bulog Surakarta garantiza que la disponibilidad de suministros de alimentos en el área metropolitana de Solo sea suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad antes del impulso de Navidad y Año Nuevo 2026.

El jefe de la sucursal de Surakarta, Bulog Nanang Harianto en Solo, Java Central, fue directamente a varios mercados en Solo Raya el miércoles para garantizar que la disponibilidad de suministros y los precios de los alimentos estuvieran en condiciones seguras a finales de este año.

Acompañado por un equipo de los Bapanas Centrales, Nanang visitó los puestos, especialmente los que venden ingredientes alimentarios básicos.

En este sentido, dijo que se puede garantizar que el suministro de arroz en el área del Gran Solo sea seguro para hacer frente a las largas vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«Hasta la fecha, las existencias de arroz en nuestro almacén siguen siendo de unas 61.000 toneladas y las existencias de MinyaKita siguen siendo de unos 196.000 litros, repartidas en todos nuestros almacenes en diferentes partes de Solo Raya», dijo.

Dijo que se garantizaba que el suministro duraría hasta la próxima temporada de cosecha.

«Nosotros, Bulog Surakarta, siempre estamos dispuestos a mantener la disponibilidad de suministros de alimentos sin excepción, incluso durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo como ahora. Por supuesto, realmente esperamos que el año 2025 termine bien y sin problemas, sin ningún obstáculo, especialmente en la cadena de suministro de alimentos», dijo.