Bulog-Pemkab Tegal representa los programas de cuidado de alimentos para niños

Tegal (Antara) – Bulog Perum junto con el Gobierno de la Regencia de Tegal, Java Central, se esfuerza por continuar intensificando el programa de atención de alimentos del niño al proporcionar intervenciones nutricionales y controles de salud gratuitos en las impresionantes áreas listadas.

El Director de Recursos Humanos y General Bulog Sudarsono en Tegal dijo el martes que la acción de la Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) a través de Bulog Care Bulog Nutrition no solo era ceremonial, sino como una forma tangible que fue acompañada por tres meses completos.

«La regencia de Tegal, en particular la aldea de Karangdawa, tiene un número oculto lo suficientemente alto. Es por eso que trabajamos junto con el gobierno de Regency, los médicos de la Universidad Trisakti y otros vagos para verificar directamente», dijo.

En las actividades de responsabilidad social y ambiental en la aldea de Karangdawa, el distrito de Margasari, el arroz de producción de leche distribuida y de fórmula de fórmula, así como controles de salud a 125 niños menores de cinco años.

El regente de Tegal, Ishak Maulana Rohman, dijo que el manejo del retraso en el retraso se llevó a cabo de aguas aguas abajo, especialmente en la fase previa al matrimonio y el cumplimiento de los alimentos en mujeres embarazadas.

«No solo estamos dirigidos a niños pequeños, sino también adolescentes y novias. Al dar tabletas que agregan sangre y educación pre -marital, de modo que la próxima generación esté preparada mental y físicamente», dijo.

Algunos niños que asistieron al evento se veían saludables, pero por los resultados de pesaje mostraron peso y longitud lejos de los estándares de edad.

El que fue acompañado por el jefe de la oficina de salud de que Ruszaeni dijo que el porcentaje de acrobacias en la región mostró la tendencia de disminución, aunque era relativamente alta.

La prevalencia de prevalencia basada en los resultados electrónicos de la grabación y los informes de alimentos basados en la comunidad (EPPGBBM), dijo, cayó 1.7 por ciento de 18.3 por ciento al final de 2023 a 16.6 por ciento a mediados de -2024.

A partir de los resultados de la investigación del estado de alimentos de Indonesia (SSGI), se mostró una disminución del 6.5 por ciento en los últimos tres años del 28 por ciento en 2021 a 21.5 por ciento en 2023.

«Si los datos reales siguen siendo bastante altos, eso es lo que aún necesitamos, con suerte hay otras CSR que pueden ayudar a la comunidad local», dijo.

Espera que el programa Bulog Program pueda ser un piloto para otras regiones, porque si este paso se expande, el objetivo del gobierno para reducir el retraso en el crecimiento nacional se logrará más rápido.