Bulog ofrece a la población de Sragen más oportunidades mediante el cultivo de setas ostra

Solo (ANTARA) – Perum Bulog, a través de su política de Responsabilidad Social Ambiental (TJSL), está empoderando a la comunidad en Sragen Regency, Java Central, mediante el cultivo de hongos ostra.

En este programa, Bulog brindó asistencia e implementó el programa Ecosociosistema de la industria de Bulog en forma de desarrollo del cultivo de hongos ostra basado en el uso de desechos de cáscara de arroz y asistencia de agua limpia a la gente de Jekani Village, distrito de Mondokan, Sragen Regency, Java Central, el domingo.

El director de Recursos Humanos y Transformación de Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, dijo que el programa estaba en consonancia con la gran cantidad de molinos de arroz de Bulog que producen alta cáscara.

Por eso su partido empezó a cultivar y desarrollar hongos ostra utilizando medios de descascarado. Su partido tiene previsto prestar asistencia en el procesamiento de estos hongos en el futuro.

«Aparte de eso, tenemos que repensar el suministro a SPPG. La esperanza es que en el futuro no sólo se implemente en la aldea de Jekani sino que también se replique de aldea en aldea. En este caso, el regente y su personal serán principalmente las motocicletas», dijo.

Además, en el futuro también se desarrollarán tipos premium de hongos, por lo que se espera que puedan convertirse en un ícono de Sragen, una zona con productos alimenticios premium.

El programa Ecosociosistema Industrial se centra en tres pilares principales: educación, medio ambiente y desarrollo de micro y pequeñas empresas (MYPE). Este programa está en línea con las actividades principales de Bulog en el sector alimentario upstream mediante la optimización de los subproductos de la molienda de arroz en el Centro de Molienda de Arroz de Bulog Sragen (SPP).

Este programa de Ecosociosistema de la Industria incluye capacitación y asistencia en el cultivo de hongos ostra, la construcción de un kumbung con capacidad para 6.500 baglogs, la compra de equipos para barcos de vapor y la aplicación de la tecnología Smart Kumbung basada en el Internet de las Cosas (IoT) para aumentar la eficiencia y la calidad de la producción. Este programa también apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (TPB), en particular el TPB 6 sobre agua potable y saneamiento adecuado y el TPB 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico.

Este programa se implementó en colaboración con el Programa de estudios de agronegocios D3 de la Escuela Vocacional de Surakarta de la Universidad Sebelas Maret (UNS), dirigido al Grupo de cultivo de hongos ostra Makmur Mondokan, que anteriormente se vio afectado por la disminución de la actividad económica debido a la pandemia de COVID-19.

Sragen Regent Sigit Pamungkas expresó su aprecio y gratitud a Perum Bulog por los diversos programas implementados en Sragen Regency, tanto a través del programa TJSL como por la implementación de las principales tareas de Bulog como empresa de alimentos.

«El Gobierno de Sragen Regency desea agradecer a Perum Bulog y expresar su más profundo agradecimiento por todos los programas que se han implementado y se siguen implementando en Sragen. Tanto los programas de RSE como el Ecosociosistema Industrial y la asistencia de agua potable, así como los programas de obligación de Bulog para mantener la disponibilidad y estabilidad de los alimentos», dijo Sigit Pamungkas.

Consideró la sinergia entre Bulog, el gobierno regional y las universidades como un paso estratégico para impulsar la recuperación sostenible y fortalecer la economía de la aldea.

«Este programa no sólo ayuda a la recuperación económica de las comunidades rurales, sino que también construye la independencia económica basada en el potencial local. Esperamos que una cooperación como ésta en otras áreas pueda ampliarse y seguir siendo sostenible», añadió.

El decano de la Escuela Vocacional de la UNS, Prof. Herman Saputro, dijo que esta participación es una manifestación de la preocupación de la UNS por estar presente en la comunidad.

«Esto estimulará la economía de la comunidad y, con suerte, podrá desarrollarse. No solo apoyaremos los hongos ostra, sino también las semillas de melón desarrolladas por amigos agrícolas de la UNS y otros productos como la pimienta de cayena. Con suerte, el campus no solo será un faro, sino que también tendremos un impacto en la comunidad», dijo.

Mientras tanto, además de fortalecer la economía de la comunidad, Bulog también distribuyó asistencia a través del programa TJSL Bulog Cares for Clean Water and Sanitation en forma de construcción de pozos de agua limpia para los residentes de Kebayanan Garut, aldea de Jekani. Durante casi dos décadas, unas 300 familias y varias instalaciones religiosas de la zona han tenido acceso limitado a agua potable.