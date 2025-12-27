Bulog Magelang distribuyó ayuda alimentaria a 469.217 beneficiarios

Magelang (ANTARA) – El Capítulo Magelang de Perum Bulog ha distribuido ayuda alimentaria a 469.217 beneficiarios en las regencias de Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo y la ciudad de Magelang.

El director de la sucursal de Perum Bulog Magelang Ihsan Suraadilaga en Magelang dijo el sábado que cada beneficiario recibió 20 kilos de arroz y cuatro litros de aceite de cocina.

“La ayuda alimentaria distribuida es una asignación para el período octubre y noviembre de 2025. Cada beneficiario recibió 20 kilos de arroz y 4 litros de aceite de cocina para dos meses”, afirmó.

Aseguró que el arroz para esta ayuda alimentaria era el mejor arroz de la Reserva de Arroz del Gobierno (CBP), que era de alta calidad, más esponjoso, más fragante e integral y por tanto apto para el consumo público.

«La distribución de ayuda alimentaria, tanto arroz como aceite, se llevó a cabo de forma rápida y precisa en todos los puntos de distribución», afirmó.

Dijo que esta asistencia alimentaria es parte de la expansión de la asistencia social hasta 2025 iniciada por el gobierno para mantener la estabilidad económica de las comunidades de bajos ingresos y reducir la inflación de los alimentos, especialmente el arroz.

«A través de este programa, ciertamente podemos reducir la carga que pesa sobre los beneficiarios de la ayuda alimentaria, superar la pobreza, abordar la inseguridad alimentaria, mantener la estabilidad de los precios de los alimentos y la inflación y proteger a los agricultores y consumidores», afirmó.

Lea también: El precio de MinyaKita en Temanggung es superior al de TI, las existencias en Bulog se están agotando