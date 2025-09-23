Bulog es intensa la absorción de arroz hasta fin de año

Solo (Antara) – La sucursal de Perum Bulog Surakarta continúa intensificando la absorción de arroz hasta el final de 2025 para aumentar la cantidad de caldo de reserva de granos/montar.

The head of the Surakarta Bulog Branch Office Nanang Harianhanto in Solo, Central Java, said that with this effort it was expected to maintain price stabilization at producer level, namely farmers during the current Gadu harvest season until the end of 2025 with a total absorption of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of the end of El final del final del final del final del final del final del final del final del final de 7.13,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg3,000 kg. kg.

El stock es una reserva de alimentos del gobierno que se almacenan en el complejo de almacén Bulog en Solo Raya. La absorción de grano/arroz incluyó el equipo de recolección de arroz/arroz de grano/arroz Surakarta, una unidad de negocios industriales Bulog (UBI) y la compra de Bulog’s Food Mitra -Purchasing en todas las áreas de trabajo, incluidas la ciudad de Surakarta, Klaten, Boyolali, Sukorjoo y Sukorjoo y Sukorjoo.

Dijo que Bulog todavía está activo en la absorción de grano/arroz porque la temporada de cosecha de Gadu está actualmente en curso en casi todas las regiones. Basado en datos de BP y del Ministerio de Agricultura en centros de producción en solo Raya como Sukoharjo, Klaten y Sragen Raincies, hay áreas de cosecha bastante grandes.

«Continuamos intensificando la absorción de grano/arroz a estas áreas para garantizar que los agricultores obtengan el precio de la cosecha de granos secos de acuerdo con las regulaciones gubernamentales de Rp6,500/kg, que es un precio de referencia a nivel de la granja, para que los agricultores obtengan un precio estable y los agricultores sigan siendo entusiastas en la plantación de arroz», dijo.

Además de mantener los precios a nivel de productor, el bulog de la sucursal de Surakarta también realiza precios a nivel de consumidor por el suministro de arroz y los precios de los alimentos (SPHP) (SPHP) (SPHP) (SPHP) para poder poder poder poder utilizar el gobierno, los minoristas, los movimientos modernos y de alimentos baratos (GPM) del Gobierno del Gobierno del Gobierno del Gobierno del Gobierno del Gobierno). 7.049,690 kg.

«Este número continuará aumentando hasta finales de 2025», dijo Nanang Harianhanto.

Mientras tanto, el alcalde de reemplazo de Surakarta -Place, Astrid Widayani, se aseguró de que las existencias de arroz fueran seguras para los residentes en solitario hasta fin de año. Hizo hincapié en que no había escasez de arroz porque el gobierno publicó con el arroz SPHP.

«En solo hay una reunión para TPID todos los lunes. Verificamos cómo es la inflación y allí, incluso para estabilizar el precio y el suministro de alimentos básicos. Creo que Solo es seguro», dijo.