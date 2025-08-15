Bulog Banyumas ha estado extendiendo 300 toneladas de arroz SpHP desde julio

PURWOKERTO, Java central (Antara) – Banyumas Branch Bulog Perumas desde julio de 2025 hasta mediados de Augustus ha distribuido más de 300 toneladas de estabilización de arroz de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP) para mantener la estabilidad del precio a nivel del consumidor.

Banyumas Bulogas Prawoko SCEYO AJI Public Corporation Branch en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, dijo que la distribución de SPHP en 2025 se dividió en dos períodos, a saber, enero al impulso de Lebaran 2025 y que se redujo desde julio.

«La distribución del arroz SPHP de enero a Eid 2025 ha alcanzado un rango de 1.400 toneladas, mientras que desde julio ahora ahora más de 300 toneladas», explicó.

Según él, se planea que la distribución del arroz SPHP se realice hasta diciembre de 2025 al involucrar al TNI/POLRI para estar en la meta.

Además, dijo, Bulog había lanzado el programa de aceleración para la distribución de arroz SPHP en colaboración con la Policía Nacional el jueves (14-8-2025) que duraría hasta el 21 de agosto de 2025.

Es por eso que continuó, la Polres/Polresta en el área de trabajo Banyumas Bulog, incluidos los distritos de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara, que fueron repartidos por todo el distrito y la aldea por sus respectivos agentes de policía.

«El arroz SPHP se vende alrededor de Rp. 11,500-RP. 11,600 por kilogramo o por debajo del (el precio de venta más alto) de Rp12,500 por kilogramo. Nos ayudamos fuertemente por el apoyo de las fuerzas de seguridad para expandir el rango de distribución», dijo.

Llamado con respecto a la compra de reservas de alimentos para el gobierno, dijo que la absorción del grano de los agricultores (SERGAP) todavía era realizado por el Banyumas Bullog con el apoyo del TNI, aunque el período de cosecha en la región Banyumas Raya todavía era esporádica.

Por el momento, dijo, el volumen de grano de los almacenes de Banyumas Bulogas se crea en promedio 50 toneladas por día.

«Se espera que el área de la cosecha aumente a fines de agosto, junto con la llegada del período de cosecha de Gadu en la región de Banyumas Raya», dijo.

Reconoció que el área de la cosecha de Gadu que tuvo lugar en la estación seca no era tan amplia como durante la cosecha de los resultados de la cosecha en la temporada de lluvias.

Sin embargo, su partido maximizará las actividades de absorción de granos para lograr el objetivo de absorción de 77,000 toneladas de grano de grano del agricultor que se ha adaptado del objetivo inicial de 22,170 toneladas y actualmente se logra hasta 64,610 toneladas.

«Mientras tanto, el suministro de arroz en el almacén de Banyumas Bulog es actualmente más de 84 mil toneladas, por lo que todavía es suficiente para las necesidades de la comunidad», dijo Prawoko.

