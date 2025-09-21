Bulog Banyumas ha canalizado 6.639 toneladas de arroz SPHP hasta septiembre

PURWOKERTO (Antara) – Banyumas Branch Bulog Perumas Hasta septiembre de 2025 tiene no menos de 6,639 toneladas de estabilización de arroz de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP) para los distritos de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara, Java central.

«Este número es casi el 30 por ciento de la asignación total para la región de Banyumas Raya (alrededor de 22,500 toneladas)», dijo el líder de la sucursal de Banyumas Bulog Prawoko Sceyo Aji en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, domingo.

De hecho, dijo, fue la conciencia de la distribución de SPHP en Banyumas Raya por encima del promedio nacional y se realizaría hasta diciembre.

Dijo que la absorción de grano y arroz de la región de Banyumas Raya y National también estaba de acuerdo con el objetivo de la asignación de servicios públicos (PSO).

«Ahora también absorbemos con un horario comercial que, por supuesto, los precios y la calidad de acuerdo con las necesidades del mercado», dijo.

Sin embargo, reconoció que el Banyumas Bullog todavía completó los restos del procesamiento de granos de los agricultores, lo que aún resultó en la compra en espera de la dirección de la próxima asignación del gobierno.

Según él, esto se debió a la cantidad de instalaciones utilizadas por el compañero de Banyumas Bulog para ser bastante tradicional si la capacidad del proceso era pequeña.

«En este momento, el suministro de arroz en los almacenes Banyumas Bulog es 80,276 toneladas, por lo que todavía es muy seguro hasta fin de año o si hay un gobierno del gobierno», explicó.

Relacionado con el arroz para SPHP que no está dividido, dijo que Bulog Banyumas volverá a verificar el proceso de empaque, de modo que la calidad del arroz no es una disminución.

Además, dijo, hubo una encuesta independiente que aseguró que la calidad del arroz SPHP que saliera del almacén Bulog estaba garantizada para los consumidores.

«También agradecemos al TNI/Polri por ayudar a la distribución del arroz SPHP, incluido el gobierno local, que es muy activo para mantener las actividades de GPM (movimiento de alimentos baratos) para mantener la estabilidad de los precios del arroz en la comunidad», dijo.

Dijo que el arroz SPHP ahora también está disponible en tiendas modernas de la comunidad.

Entonces, dijo, su gente es más fácil de acceder al arroz de calidad SPHP a precios asequibles.

«Sin embargo, le recordamos nuevamente que cada compra, cada consumidor solo puede comprar un máximo de dos bolsas de arroz SPHP 5 kilogramos o un total de 10 kilogramos, con un precio de venta máximo de Rp12,500 por kilogramo o RP62,500 por bolsa», dijo Prawoko.