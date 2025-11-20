Bulog Banyumas garantiza un suministro seguro de arroz

Purwokerto (ANTARA) – Prawoko Setyo Aji, jefe de Perum Bulog, sucursal de Banyumas, confirmó que las existencias de arroz en la antigua zona de residencia de Banyumas, Java Central, se encuentran en una posición segura y los precios se mantienen estables antes de la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 (Nataru).

“Garantizamos esto mediante la disponibilidad de suministros y la supervisión integrada de todas las partes interesadas en el área de la antigua Residencia de Banyumas, incluidas las regencias de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara”, dijo el jueves en Purwokerto, Banyumas Regency.

Según él, las existencias totales de arroz disponibles en la zona de Banyumas ascendieron a 74.648.000 kilogramos, de los cuales 10.278.000 kilogramos de arroz para el Suministro de Alimentos y Estabilización de Precios (SPHP) y la absorción por parte de los agricultores locales de 66.340.000 kilogramos.

En cuanto a la cantidad de consumo de la población de la antigua Residencia Banyumas, dijo que, refiriéndose a datos de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), el nivel de consumo medio de los indonesios es de 79,08 kilogramos per cápita al año, o el equivalente a 6,59 kilogramos per cápita al mes.

Dado que la población en la antigua zona de residencia de Banyumas es de aproximadamente 5,94 millones de personas, dijo, el consumo total de arroz de la comunidad local fue de 39.144.600 kilogramos por mes y no todo fue cubierto por los suministros de arroz de Bulog, ni de los mercados públicos ni de los agricultores.

Por lo tanto, continuó, el público no debe preocuparse porque los suministros de alimentos del gobierno son muy seguros y suficientes para llegar a fin de año.

«Estamos preparados para distribuir según sea necesario para la estabilización», dijo.

Dijo que las existencias estaban distribuidas en algunos almacenes de Bulog en la antigua Residencia Banyumas para una fácil movilización.

Según él, el arroz obtenido mediante la absorción a través del programa Sergap (Absorber Granos de los Agricultores) con el TNI también está en buenas condiciones y es adecuado según los estándares de cuidado de Bulog.

Aparte de esto, la estabilidad de los precios del arroz también la mantienen el gobierno de distrito en la antigua zona de residencia de Banyumas, Bulog, TNI y Polri a través del Equipo de Control de Precios del Arroz que capacita y supervisa activamente a los comerciantes.

«Nuestro equipo sigue controlando para que los precios no superen el HET (precio minorista más alto). El control se lleva a cabo de forma convincente, garantizando al mismo tiempo que ningún comerciante obtenga beneficios excesivos», afirmó.

Dijo que el Programa de Asistencia Alimentaria y la distribución de arroz SPHP a un precio máximo de 12.500 IDR por kilogramo también fueron herramientas eficaces para mantener el precio asequible.

Dijo que el arroz SPHP incluso está disponible en tiendas, mercados e incluso a través de la Policía Sectorial y Koramil. El gobierno regional también organiza periódicamente movimientos de alimentos baratos en varios pueblos.

Según el seguimiento realizado por el Equipo Regional de Control de Inflación (TPID), continuó, el producto básico del arroz se encuentra actualmente estable y no contribuye a la inflación.

«Con la cooperación de todas las partes, estimamos que los precios del arroz se mantendrán estables en el período previo a la Navidad y después de ella, ya que los suministros son fluidos, seguros y la calidad se mantiene», dijo.

Espera que esta condición permita a la gente celebrar la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 de forma tranquila y cómoda.