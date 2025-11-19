Bulog Banyumas distribuyó ayuda para arroz y petróleo por valor de 586.951 PBP

Purwokerto (ANTARA) – La sucursal de Perum Bulog Banyumas ha comenzado a distribuir ayuda alimentaria en forma de arroz y aceite de cocina a 586.951 beneficiarios de asistencia alimentaria (PBP) repartidos en cuatro distritos de Java Central, a saber, Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara.

“La distribución de ayuda alimentaria comenzará en noviembre de 2025”, dijo el miércoles Prawoko Setyo Aji, jefe de la sucursal de Perum Bulog Banyumas en Purwokerto, Banyumas Regency.

Dijo que el total de bienes distribuidos consistió en 11.739.020 kilogramos de arroz y 2.347.804 litros de aceite de cocina.

Según él, todas las asignaciones para octubre y noviembre se distribuyeron de una sola vez y está previsto que la distribución esté completa antes de finales de noviembre de 2025.

«Cada PBP recibirá 20 kilos de arroz y 4 litros de aceite. Instamos a los residentes a traer sus propias bolsas para que sea fácil llevar la ayuda a casa. Esta ayuda es gratuita y no se puede revender», dijo.

Según él, el proceso de distribución se llevó a cabo en puntos predeterminados, con agentes de Bulog verificando los datos y la documentación, asistidos por funcionarios de la aldea y acompañados por las autoridades.

En este caso, dijo, los datos del PBP se refieren al Datos Único Nacional Social y Económico (DTSEN) publicado por el gobierno central.

«El arroz distribuido es arroz mediano de las reservas de alimentos del gobierno almacenado en el almacén de Bulog, la mayor parte del cual es el resultado de la absorción de granos (sergap) con el TNI este año. El arroz es un producto de los agricultores del Gran Banyumas y es de buena calidad», dijo.

Dijo que la asistencia estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo Subianto de reducir la carga del gasto en necesidades básicas para las personas de bajos ingresos para que tengan espacio presupuestario para otras necesidades que podrían mejorar la calidad de vida.

«Con un presupuesto más fuerte para los hogares, el poder adquisitivo aumenta, la economía se pone en marcha y el crecimiento puede lograrse más rápido. La comunidad también acogió con agrado la distribución de la ayuda, especialmente porque el paquete recibido incluía aceite de cocina adicional», dijo Prawoko.

