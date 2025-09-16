Bulat de Java Central trabajó en cientos de empresas minoristas para apoyar la seguridad alimentaria

SEMARANG (Antara) – Java Bullog Central ha colaborado con 471 unidades de negocios de redes de redes de compañía como nuestros amigos de Food House (RPK) como un intento de fortalecer la resistencia y disponibilidad de alimentos

«De la 870 Sampura Retail Community (SRC) en el centro de Java, ya hay 471 aquellos amigos del RPK Bullog», dijo el martes el Bulog Bulog de Java Bulog Sri Muniati en el lanzamiento del Programa de Electricidad para apoyar la independencia de los alimentos de suministro de energía en Semarang, el martes.

Según él, Bulog puede intervenir a través de las ventas de productos en la red minorista.

Explicó que la red de la compañía podría ser un socio para el minorista Bulog para vender diferentes necesidades de alimentos.

Hasta ahora continuó, la red minorista que un amigo del RPK ha contribuido al 17 por ciento de las ventas en el Bullog Central de Java.

«De esas muchas tiendas, alrededor del 81 por ciento se manejan como RPK activos», dijo.

Varios productos que se pueden vender, continuó, incluyen arroz SPHP, bullag de arroz premium, aceite y nuestro aceite de cocina, un producto de bumning premium.

Agregó que alrededor de 10 mil SRC en toda Indonesia era el objetivo de los amigos de RPK, por lo que ayudaría a fortalecer la disponibilidad de alimentos.

Mientras que el Secretario Regional de la Java Central Sumarno dijo que la colaboración entre Bulog y la red minorista estaría más cerca de la comunidad.

«Con asequibilidad y conveniencia, la distribución de alimentos se distribuirá de manera más uniforme», dijo.

Según él, la inflación se verificará por los precios asequibles de los alimentos.

