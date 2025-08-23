BTN admite el desarrollo de MIPYMES a través del título del Festival de Bale en Solo

Solo (Antara) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK respalda el desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas (MSMES) a través del Festival de Bale Bale de MSME 2025 en Solo, Java Central, sábado.

Jefe de la división de la empresa media de la empresa pequeña de BTN Bramantyo Bramantyos, Bramantyo Tri Adi Nugroho, dijo que la actividad era una forma de apoyo total por parte de la compañía para alentar el crecimiento y el desarrollo de MIPYME.

En el caso, BTN ha otorgado varias promociones, que van desde reembolso para la realización del crédito comercial de las personas (KUR) y el crédito UMK (KUMK).

Dijo que las MIPYME se convirtieron en una de la economía nacional de apoyo que provenía directamente de las capas de la base. Por empoderamiento, dijo, no solo alentó el crecimiento económico, sino que también creó empleos, mejoró el pozo de la comunidad y fortaleció la resiliencia económica nacional.

«La implementación del Festival de Bale Bale de UMKM 2025 también es una manifestación tangible de la dedicación de BTN para apoyar al presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, que hace de Bumn como un motor de empoderamiento y financiación de MIPYMES», dijo.

A través de este programa de promoción de reembolso para la realización de los costos de crédito, su partido quiere facilitar el acceso al financiamiento para los actores de MIPYME, para que las empresas puedan desarrollar capacidad, aumentar la competitividad y contribuir más al crecimiento económico.

Mientras tanto, dijo, la actividad presentó una variedad de series de actividades, desde el contrato de masaje financiero de MSME con un total de 546 deudores durante el período de contrato masivo en Indonesia hasta la ceremonia de firma de acuerdos de cooperación con varios socios estratégicos.

«También realizamos un evento educativo para el empoderamiento de MIPYME como los programas de entrevistas inspiradores y la coincidencia de negocios entre empresas», dijo.

En relación con esta actividad, Surakarta le dio al alcalde al alcalde Astrid Widayani aprecio, dado el empoderamiento de las MIPYME y la digitalización era parte de la ciudad de Asta Cita de Solo.

Dijo que el Ayuntamiento de Surakarta colaboró ​​con los bancos, para que las MIPYME puedan abrir la clase, abrir el trabajo para florecer en la comunidad.

«Aprecio el programa más alto que ayuda a las MIPYME a ingresar a la clase, a aumentar la competitividad de las MIPYME y crear esfuerzos sostenibles. Esto demuestra que las MIPYME no son solo la columna vertebral de la economía, sino que también mantienen entidades culturales y sociales», dijo.