Brpda MS encadenó a tres mujeres antes de matar al estudiante de la ULM

Banjarbaru (ANTARA) – Miembro de Banjarbaru, Policía de Kalimantan del Sur, Brpda Muhammad Seili (MS), sospechoso del presunto asesinato de un estudiante de la Universidad Lambung Mangkurat (ULM) con las iniciales ZD (20), encadenó a tres mujeres antes de matar a la víctima.

Esto fue revelado durante la audiencia de la Comisión Nacional del Código de Ética de la Policía (KKEP) en Brpda MS, que fue celebrada por la División de Seguridad y Profesionales de la Policía de Kalimantan del Sur (Bid Propam) en la Jefatura de Policía de Banjarbaru el lunes.

En presencia del presidente del Comité KKEP, AKBP Budi Susanto, el vicepresidente del comisionado de policía Letjon Simanjorang y la miembro del comité, la comisaria de policía Anna Setiani, Brpda MS admitió que antes de matar a la víctima, tuvo una discusión con su futura esposa (DE).

«Una noche antes del asesinato, tuve una discusión con mi futura esposa», dijo Brpda MS durante la sesión del KKEP.

El argumento, dijo, se debió a que la futura esposa se había acostado con otra mujer con las iniciales NO (el novio de Bipda MS) durante el interrogatorio de Brpda MS.

«La víctima aparentemente le dijo a mi futura esposa que me había acostado con NO. Al comienzo del problema, le pedí a la víctima que se lo arreglara con mi futura esposa», dijo Bhipda MS.

Bipda MS admitió que había estado discutiendo con su futura esposa desde agosto de 2025 por acusaciones de que se había acostado con NO.

Se lo quitaron, pero la futura esposa volvió a hacer preguntas y le preguntó a Brpda MS, a pesar de que se acercaba la fecha de la boda.

Encadenado por su supuesta relación con el NO, Brpda MS y la víctima concertaron una reunión para arreglar las cosas con su futura esposa.

Sin embargo, cuando estaba con la víctima y se dirigía a la casa de su futura esposa, Brpda MS canceló su intención de aclarar con su futura esposa después de que Brpda MS y la víctima cruzaron la calle para tener relaciones sexuales en el automóvil.

«La víctima amenazó con informarlo a mi futura esposa porque acabábamos de tener relaciones sexuales. Al final, planeé llevar a la víctima a su casa en Banjar Regency, pero la víctima siguió insistiendo en informarlo a mi futura esposa», dijo Brpda MS durante la sesión del KKEP.

En varias declaraciones durante el juicio de ética, Brpda MS mencionó tres figuras femeninas, la primera de las cuales fue la futura esposa (DE), el novio (NO) y la víctima (ZD), que también era amiga de su futura esposa.

Brpda MS admitió que la víctima le guarda rencor porque se siente herida porque rompió con su novia debido a Brpda MS.

«La víctima me dijo que le presenté una nueva mujer a su ex novia para que rompieran. No me siento así», dijo Bhipda MS.

Debido a que la víctima sintió venganza, Brpda MS admitió que la víctima provocó deliberadamente su lujuria para que tuvieran relaciones sexuales en el auto, y que luego la víctima reportaría las relaciones sexuales a la futura esposa de Brpda MS.

En resumen, Brpda MS acabó estrangulando a la víctima mientras estaba en el coche porque entró en pánico y se sintió amenazado. La víctima quiso informar a su futura esposa que habían tenido relaciones sexuales.

No aceptar ser acusado de acostarse con NO, no querer que se descubra que tuvo relaciones sexuales con la víctima (ZD) y no querer que se anule el matrimonio con su futura esposa (DE) se convirtió en la secuencia que oscureció los ojos de Brpda MS hasta que tuvo el corazón para acabar con la vida de la víctima (ZD) en el coche.

Después de convertirse en sospechoso, Brpda MS participó en un proceso de ética profesional. Durante la audiencia sobre el código de ética, el presidente del panel de audiencia del KKEP, AKBP Budi Susanto, decidió imponer sanciones en forma de sanciones éticas, es decir, que el autor de la violación fue declarado un acto vergonzoso.

Luego sanciones administrativas en forma de baja deshonrosa (PTDH) o despido del servicio policial.

El incidente del asesinato tuvo lugar en el distrito de Gambut, Banjar Regency, el miércoles 24 de diciembre de 2025, alrededor de la 1:30 a.m. WITA.

Los agentes de limpieza encontraron el cuerpo de ZD en las alcantarillas del campus de STIHSA Banjarmasin alrededor de las 7:30 a.m. WITA del mismo día, después de lo cual la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Ulin, Banjarmasin, para una autopsia.

Después de pasar por el proceso de investigación y entrevistar a los testigos, el proceso de fuga del sospechoso Brpda MS finalmente se detuvo después de que la policía logró capturar y arrestar al sospechoso en la ciudad de Banjarbaru por la noche.

