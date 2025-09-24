Brins se asegura de que mi protan satisfaga las necesidades de los agricultores

Solo (Antara) – Bri Insurance (Brins) intenta garantizar que los productos de seguro agrícola de Protaniku satisfagan las necesidades de los agricultores.

A través de una declaración escrita recibida por Antara en Solo, Central Java, el miércoles, dijo el director gerente Brins Budi Legowo que una de las cosas a hacer fue una investigación en el campo.

Según Budi, esta investigación de campo es un paso importante, por lo que los productos de seguros ofrecidos realmente satisfacen las necesidades de los agricultores que están de acuerdo con los programas gubernamentales en intentos de proteger y fortalecer el sector alimentario.

«Creemos que la innovación debería comenzar con la comprensión en el campo. Al bajar directamente, Brins quiere garantizar que la protección para la agricultura no sea solo un producto financiero, sino también una solución real que respalda la supervivencia de los agricultores de hoy y en el futuro», dijo.

Es por eso que evaluó inmediatamente el área agrícola hace algún tiempo con respecto al desarrollo de mis productos de seguro agrícola de Protaniku. Esta investigación de campo se llevó a cabo con agricultores de la Cooperativa Bagja en el distrito de Cilamaya Wetan, Karawang, West Java, martes (9/16).

Dijo que Brins está comprometido a hacer de los agricultores un socio en un viaje más resistente y sostenible a la agricultura.

«Los agricultores son el frente de la seguridad alimentaria. Brins está aquí para acompañarlos para enfrentar riesgos agrícolas, para que puedan concentrarse más en aumentar la productividad sin preocuparse por perder todo al reprobar los cultivos», dijo.

Como parte de esta actividad, Brins también ofrece ayuda a los agricultores y representantes cooperativos, en forma de paquetes de alimentos como una forma de preocupación y apoyo para la comunidad local.

Mientras tanto, el presidente de la cooperativa Bagja Tony ha expresado su aprecio por la preocupación de Brins. Según él, la presencia de productos de seguros agrícolas realizados por Brins puede ofrecer protección real para los agricultores contra los diferentes riesgos de fracaso de los cultivos en los esfuerzos por mantener la seguridad alimentaria que influyen en el crecimiento económico nacional.

«Estamos agradecidos por la atención de Brins. Su presencia en el campo da la confianza de que los productos de seguros agrícolas realmente elegirán el lado de los agricultores y nos ayudarán a proteger los riesgos que hemos enfrentado», dijo Tony.

A través de esta encuesta, Brins enfatizó su papel como socio estratégico para los agricultores al entrar en desafíos agrícolas. Más que un simple producto, se espera que ProtaNiku sea una innovación que pueda ofrecer protección sostenible y, al mismo tiempo, apoyar la transformación del sector agrícola indonesio a la seguridad alimentaria nacional.