BRIN está trabajando con Corea para desarrollar un sistema alimentario sostenible basado en células

Yakarta (ANTARA) – La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con una empresa de biotecnología de Corea del Sur, Simple Planet, en un esfuerzo por fortalecer la investigación y la innovación en biotecnología, especialmente en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles basados ​​en células.

La firma estuvo a cargo del diputado de Investigación e Innovación de BRIN, R. Hendrian y el director ejecutivo de Simple Planet, Dominic Jeong, que tuvo lugar el lunes (20/10) en Yakarta.

«Queremos aprender de la investigación que se está realizando aquí y ampliar nuestra colaboración. Es un gran honor trabajar con BRIN», dijo el martes el director ejecutivo de Simple Planet, Dominic Jeong, en un comunicado en Yakarta.

Jeong explicó que su partido actualmente está desarrollando células de varios animales, como vacas, pollos, salmón y peces planos, para crear fuentes alternativas sostenibles de proteínas y grasas.

Cree que Indonesia tiene un gran potencial en investigación alimentaria y biotecnología. Aparte de eso, los diversos estudios que realiza BRIN suponen un atractivo especial para la compañía, que está trabajando con algunas de las principales empresas alimentarias del mundo para ampliar su red de colaboración.

“Estamos buscando proyectos I+D proyectos específicos y espera comenzar a principios del próximo año. «Realmente esperamos que esta asociación crezca y genere una innovación impactante», dijo Dominic Jeong.

Mientras tanto, el diputado de Investigación e Innovación R. Hendrian explicó que esta asociación se centrará en las áreas de biotecnología, salud y sistemas alimentarios sostenibles, lo que está en línea con la misión de BRIN de traducir resultados de investigación innovadores en innovaciones que sean seguras, éticas y tengan un impacto en la sociedad y la industria.

Uno de los principales focos de esta colaboración es el desarrollo de sulfato de condroitina mediante tecnología basada en células. (tecnología basada en células)que es una parte importante en el desarrollo de materiales funcionales y productos biofarmacéuticos.

Hendrian dijo que varias instalaciones BRIN, como laboratorios de biotecnología y cultivo de tejidos, instalaciones de fermentación y laboratorios de pruebas de alimentos en Yogyakarta, están listas para apoyar esta colaboración.

«Esta iniciativa es muy relevante para la dirección de investigación de BRIN en biotecnología alimentaria, materiales funcionales y desarrollo biofarmacéutico. A través de esta asociación, pretendemos fortalecer las capacidades en el campo de rápido desarrollo de la agricultura celular», dijo R. Hendrian.

Mientras tanto, BRIN, junto con el Departamento de Alimentación, Agricultura y Pesca (DPPP) de Wonosobo Regency, Java Central, llevó a cabo una prueba de superioridad para la variedad local de puerro Meland-1 en el sitio de investigación de la agencia.

El coordinador del equipo BRIN, Retno Pengestuti en Wonosobo, Java Central, explicó el lunes que la variedad de puerro Meland-1 es una de las variedades locales de Wonosobo que ha pasado por un proceso de caracterización y se registrará en el Ministerio de Agricultura a finales de 2024.

Esta actividad es una continuación de la colaboración de investigación entre BRIN y el Gobierno de la Regencia de Wonosobo, que comenzó en 2024.

«En realidad, hay dos variedades que hemos registrado, a saber, Meland-1 y BM-1. Sin embargo, para la fase de prueba de superioridad, esta vez sólo la variedad Meland-1 está en la agenda», dijo.

Esta prueba de superioridad se realizó utilizando tres variedades de comparación que ya circulan en el mercado.

«Actualmente, no hay muchas semillas de puerro disponibles que hayan recibido un permiso de liberación del Ministerio de Agricultura. Esperamos que Meland-1 se convierta más adelante en una de las variedades que haya recibido tanto un permiso de liberación como un permiso de distribución, creando oportunidades para el desarrollo de semillas superiores de Wonosobo», dijo.

El jefe del Centro de Semillas Agrícolas de Sariaji UPT, Servicio de Alimentación, Agricultura y Pesca, Regencia de Wonosobo, Dwi Natali, dijo que actualmente hay cuatro variedades locales registradas en el Ministerio de Agricultura, a saber, dos tipos de chile y dos tipos de cebolletas.

Lea también: DPPP Wonosobo y BRIN prueban la superioridad de la variedad local de puerro Meland-1