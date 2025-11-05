BRI presenta BRILiaN Young Entrepreneurs 2025 para mejorar las pymes

Yakarta (ANTARA) – Coincidiendo con el Día del Compromiso Juvenil, que se celebra el martes 28 de octubre de 2025, BRI inauguró oficialmente BRILiaN Young Entrepreneurs 2025, un programa de aceleración empresarial diseñado para apoyar el desarrollo de jóvenes emprendedores en Indonesia.

El impulso del Compromiso Juvenil es un símbolo del espíritu de cooperación y determinación de la generación joven en la construcción de la nación, en consonancia con el propósito del nacimiento de este programa.

El Programa BRILiaN Jóvenes Emprendedores, que se extenderá hasta enero de 2026, está entrando en su quinto año de implementación y se centrará en cinco categorías, a saber, Alimentos y Bebidas, Decoración y Artesanía del Hogar, Accesorios y Belleza, Moda y Residuos, y Atención Médica y Bienestar.

A través del espíritu de colaboración y empoderamiento, BRILiaN Young Entrepreneurs 2025 es una manifestación concreta del compromiso de BRI de fortalecer el ecosistema nacional de PYME, con un enfoque en la innovación, la digitalización y el desarrollo de capacidades de jóvenes emprendedores en varias regiones de Indonesia.

El director de Banca Comercial de BRI, Alexander Dippo Paris, dijo que el papel de los jóvenes empresarios indonesios a la hora de impulsar el crecimiento económico en varias regiones es muy importante. Dijo que BRILiaN Young Entrepreneurs es parte de la estrategia a largo plazo de BRI para desarrollar jóvenes emprendedores de manera sostenible.

«Creemos que el entusiasmo de los jóvenes es la base para la construcción de la economía nacional. A través del programa BRILiaN Young Entrepreneur, BRI pretende estar presente no sólo como una institución financiera, sino también como un socio de crecimiento para las PYME en toda Indonesia», dijo.

Este año, el programa BRILiaN 2025 Young Entrepreneur ha llegado a ocho regiones de Indonesia, a saber, Medan, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar y Makassar, con un total de más de 2.700 inscritos de diversos sectores empresariales.

Posteriormente, los participantes del programa Joven Emprendedor BRILiaN 2025 pasarán por un riguroso proceso de selección de 15 semanas para encontrar a las cinco pymes principales como campeonas en cada categoría.

Durante la sesión de incubación, los participantes recibirán orientación directa de Súper Mentores, a saber, Billy Boen (fundador y director ejecutivo de Young On Top; socio director de Maven Asia Capital) y Reza Aryabima (director ejecutivo y cofundador de Artisan Professional), junto con otros mentores inspiradores.

Uno de los propietarios de DBFoods, Herry Kurniadi, Campeón Joven Emprendedor BRILiaN 2024 en la categoría Alimentos y Bebidas, reveló que este programa puede tener un impacto significativo en un negocio.

«BRILiaN Young Entrepreneurs nos dio un plan claro y revolucionó el concepto de negocio DBFOODS en su conjunto, centrándose en segmentos clave con gran potencial en el futuro. Desde una perspectiva de networking, BRILiaN Young Entrepreneurs amplió nuestra red para incluir a los finalistas, creando oportunidades de colaboración antes inimaginables», dijo Herry.

Así como DBFOODS logró expandir su mercado y fortalecer su estrategia comercial a través de este programa, BRILiaN Young Entrepreneurs 2025 abre una vez más oportunidades para que los jóvenes emprendedores indonesios se transformen, innoven y colaboren.

A través de BRILiaN Young Entrepreneurs 2025, BRI continúa fortaleciendo su compromiso de producir más PYME que asciendan en las filas, mientras construye un ecosistema fuerte y globalmente competitivo para jóvenes emprendedores.

Para obtener información completa sobre BRILian Young Entrepreneurs 2025, visite bisnismudabrilian.com.