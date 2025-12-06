BRI planta árboles e invita a cuidar el medio ambiente

Bandung (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk de BRI continúa demostrando coherencia en el fortalecimiento de la implementación de principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a través del programa BRI Menanam – Grow & Green.

Se ha demostrado que esta iniciativa, que lleva en marcha desde 2022, tiene un impacto real en la lucha contra el cambio climático y al mismo tiempo fomenta el crecimiento sostenible a través de diversas actividades de restauración de ecosistemas, tanto terrestres como marinos.

Una de las implementaciones del programa BRI Menanam – Grow & Green se logró plantando y entregando 3.000 plántulas de árboles productivos y árboles resistentes en Kiara Artha Park, Bandung, Java Occidental.

Esta actividad es parte de la serie de Foros de Liderazgo del Grupo BRI que se celebraron el viernes 5 de diciembre de 2025 y a los que asistieron líderes senior del Grupo BRI, así como 500 representantes de beneficiarios de la comunidad local.

Los altos líderes de BRI entregaron plántulas de árboles a los beneficiarios del Parque Kiara Artha y la Fundación Sekemala Integrada (SEIN).

En esta ocasión también se plantaron varias especies de árboles productivos como aguacate, rambután, mango y chicozapote, además de árboles resistentes como cipreses ornamentales en áreas abiertas.

El vicepresidente ejecutivo senior (SEVP) de BRI Ultra Micro, M. Candra Utama, que asistió a la actividad, dijo que la plantación de plántulas de árboles fue una expresión concreta del compromiso de BRI de fomentar prácticas ambientalmente sostenibles y al mismo tiempo fortalecer los valores sociales a nivel comunitario.

A través de esta iniciativa, BRI está priorizando un enfoque colaborativo en el programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) mediante la distribución de plántulas de árboles como primer paso para establecer un ecosistema verde sostenible en áreas residenciales.

«Esto no sólo representa el apoyo de la BRI a la conservación ambiental, sino también un impulso para inspirar a la comunidad a participar activamente en la protección y gestión responsable de los recursos naturales. Se espera que esta iniciativa refleje la sinergia de la preocupación de la BRI por el medio ambiente», dijo.

Además, Candra explicó que plantar árboles productivos es parte de la iniciativa BRI Menanam – Grow & Green que se centra en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este programa es una forma del compromiso de BRI de apoyar la mitigación del cambio climático a través de actividades de reforestación en varias regiones de Indonesia.

“Este programa se enfoca en plantar árboles en tierras críticas y áreas productivas con el objetivo de restaurar los ecosistemas terrestres, aumentar la captura de carbono y brindar beneficios económicos a las comunidades aledañas”, agregó.

Desde su inicio en 2022, el programa BRI Menanam – Grow & Green ha plantado 120.300 árboles productivos con un potencial de absorción de carbono de 86,64 toneladas de COe por año. Este programa también ha ayudado a 19 grupos de agricultores en diferentes regiones de Indonesia.

Candra destacó que el programa BRI Menanam – Grow & Green también proporciona valor económico a la comunidad al aumentar los ingresos de las actividades de plantación, mantenimiento y recopilación de datos de plantas. Este programa incluso crea empleos y produce cultivos que pueden aumentar los ingresos de los grupos de agricultores involucrados.

Las actividades productivas de plantación de árboles son un esfuerzo genuino para ayudar al gobierno a superar los impactos negativos de tierras críticas, como inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías, y también contribuyen a reducir las emisiones y la adaptación al cambio climático, al tiempo que mejoran el bienestar de la comunidad.

Además de plantar árboles, BRI Peduli también distribuyó 5.000 paquetes de alimentos básicos a las comunidades locales como parte de las actividades del Foro de Liderazgo del Grupo BRI. Esta distribución de ayuda es una forma de responsabilidad social corporativa para apoyar la satisfacción de las necesidades básicas y fortalecer el sentido de pertenencia y atención social en la sociedad.