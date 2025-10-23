BRI Peduli imparte formación sobre el procesamiento de residuos de aceite de cocina usado en el Banco de Residuos de Bogor

Yakarta (ANTARA) – El problema de los residuos sigue planteando un grave desafío en varias regiones de Indonesia. Cada día se generan millones de toneladas de residuos en las actividades domésticas, industriales y de oficina, pero no todos se gestionan adecuadamente.

Los residuos no tratados no sólo contaminan el medio ambiente, sino que también tienen un impacto negativo en la salud humana y la sostenibilidad del ecosistema.

A través del programa de Responsabilidad Social Corporativa BRI Peduli – Yok Kita Gas, BRI continúa implementando varias iniciativas para superar el problema de los residuos a través de varios programas que realmente pueden ayudar a superar el problema de los residuos en diferentes regiones de Indonesia.

Esta vez, BRI Cares for Yok Kita Gas se implementó una vez más a través de la capacitación en gestión de residuos de aceite de cocina usado celebrada en Azalea Waste Bank, Kel. Babakan, distrito. Centro de Bogor, Kab. Bogor que involucra a miembros del Family Welfare Empowerment (PKK) Kel. Babakan, pero también directivos y miembros del banco de residuos.

En esta capacitación, los participantes recibieron materiales sobre cómo utilizar los residuos de aceite de cocina usado en productos útiles, a saber, líquido para lavar platos y líquido para lavar las manos. No sólo se les proporcionó materiales, sino que los participantes también practicaron inmediatamente cómo hacer jabón para lavar ropa con aceite de cocina usado.

Esta capacitación es una forma de innovación ambiental que brinda beneficios reales en los esfuerzos por conservar la naturaleza y reducir los desechos domésticos.

El aceite de cocina usado, que generalmente se desecha después de usarse para freír, es un tipo de residuo líquido que puede contaminar el medio ambiente, especialmente si se arroja a los cursos de agua o al suelo.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, dijo que esta capacitación invitó al público a ser más sabio y creativo en el manejo de los desechos domésticos, especialmente el aceite usado. Al transformarlos en jabón para lavar manos, los residuos que antes se consideraban inútiles ahora adquieren un valor añadido y nuevas funciones que son útiles en la vida cotidiana.

«Este proceso no sólo reduce el riesgo de contaminación, sino que también respalda los principios de una economía circular, donde los residuos se reprocesan para convertirlos en productos útiles», afirmó.

Además de los beneficios ambientales, Dhanny enfatizó que esta actividad también brinda oportunidades para el empoderamiento económico de la comunidad, especialmente para las amas de casa y las mipymes, ya que los productos de jabón procesados ​​pueden convertirse en productos comerciales ecológicos que tienen valor comercializable.

“Por supuesto, esta formación tendrá un doble impacto positivo, tanto en términos de preservación del medio ambiente como de mejora del bienestar de las personas de forma sostenible”, añadió.

En otra ocasión, Endah Diana, como gerente de Azalea Bogor Waste Bank, reveló que para los miembros de Azalea Waste Bank, la capacitación de BRI Peduli trajo muchos beneficios tanto para los miembros como para la comunidad. En última instancia, esta formación también promueve la conciencia pública sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Esto se desprende del número de residentes que guardan aceite de cocina usado en la Unidad del Banco de Residuos de Azalea (BSU), que sigue aumentando.

«Hasta ahora, hemos estado vendiendo el aceite de cocina usado al principal banco de residuos. Sin embargo, después de completar esta capacitación, podemos procesar nuestro propio aceite de cocina usado en un producto que podemos reutilizar. Los resultados procesados ​​también pueden generar ganancias bastante grandes si los vendemos», dijo Endah.

Estas medidas concretas no sólo contribuyen a crear un medio ambiente más limpio y saludable, sino que también apoyan el crecimiento económico a nivel local. Los esfuerzos de BRI son una prueba de que la colaboración y la innovación pueden ser la clave para resolver el problema de los residuos de Indonesia de forma sostenible.

Dhanny agregó que BRI Peduli Yok Kita Gas, que llevó a cabo una “Capacitación sobre el procesamiento de aceite de cocina usado” en Bogor, no solo creó un ambiente limpio y fortaleció la economía, sino que también creó valor social, donde este programa podría fortalecer la conciencia social sobre la importancia de la cooperación entre comunidades para crear un ambiente limpio y sostenible a través de la gestión de residuos domésticos.

Para su información, BRI Peduli Yok Kita Gas se ha implementado en 41 ubicaciones en Indonesia desde 2021, que consta de 5 ubicaciones en mercados tradicionales y 35 ubicaciones en entornos comunitarios. Este programa se está implementando en dos formas, a saber, Yok Kita Gas – Mercado Tradicional y Yok Kita Gas – Ubicación Independiente, y la distribución del programa se lleva a cabo en ubicaciones de bancos de residuos o Sitios de Gestión Integrada de Residuos (TPST) administrados por la comunidad y ubicados en áreas densamente pobladas, tanto en ciudades como en pueblos.

Este programa también se centró en 38 bancos de residuos con un ahorro total de 1.790 millones de IDR. Además, este programa también puede producir 155 bolsas de fertilizante compost, 1.250 paquetes de fertilizante orgánico líquido (POC), 6.921,5 gusanos y 777 ecoenzimas.

Aparte de eso, este programa también ha mostrado beneficios en el impulso de la sostenibilidad ambiental, con una cantidad de residuos orgánicos absorbidos de 108.860 kg y de residuos inorgánicos de 88.449,4 kg, con el potencial de reducir las emisiones de metano y dióxido de carbono de los residuos orgánicos a 5.442.000 kg CHe y 4.803.505.000 kg COe, así como el potencial de reducir las emisiones de metano de los residuos inorgánicos. residuos con no menos de 221.123,5 kg de COe.