BRI Peduli enfatiza su compromiso de apoyar la seguridad alimentaria a través del cultivo BRInita

Yakarta (ANTARA) – Junto con el rápido desarrollo de las áreas urbanas, el concepto de agricultura urbana ha surgido como una innovación importante para optimizar el uso de la tierra ociosa.

Se pueden utilizar pequeñas superficies de tierra para la agricultura y la horticultura, lo que a su vez puede promover la seguridad alimentaria en las zonas urbanas.

Como paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la BRI (TJSL), BRI Peduli reitera su compromiso de fomentar mejoras en el ecosistema ecológico y fomentar la seguridad alimentaria.

Uno de ellos es a través del programa BRInita (BRI Farming in the City), que es el concepto de agricultura utilizando tierras estrechas en áreas densamente pobladas.

En conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de 2025, BRI Peduli llevó a cabo el evento BRInita Harvest celebrado en el Jardín de Agroturismo de Pajajaran Gardening Village, Bandung, Java Occidental, en el que participaron el Grupo Karang Taruna, miembros de Empoderamiento y Bienestar Familiar (PKK) y miembros de la comunidad local.

El Jardín de Agroturismo de Pajajaran Gardening Village es uno de los lugares de distribución del programa BRInita de BRI Peduli.

BRI no solo distribuye asistencia de infraestructura en forma de invernaderos y semillas para la agricultura urbana, sino que también brinda capacitación para el empoderamiento de la comunidad para que puedan administrar sus propias tierras agrícolas urbanas.

Se llevaron a cabo varios tipos de actividades durante las actividades Grand Harvest de BRInita, incluidas actividades de socialización para el programa BRInita, cuyo objetivo era educar al público sobre la importancia de la agricultura y el uso de la tierra circundante.

Además, también se realizan actividades educativas en el campo de la fruticultura para incrementar los conocimientos y habilidades de los participantes en el cultivo adecuado de frutas para que sean capaces de producir productos agrícolas de alta calidad, valor nutricional y económico.

También se llevó a cabo la actividad Panen Raya, que tuvo como objetivo no solo celebrar el éxito de los productos agrícolas de la comunidad, sino también fortalecer la solidaridad, promover un espíritu de cooperación mutua y crear conciencia sobre la importancia de mantener la seguridad alimentaria local.

El secretario de la BRI, Dhanny, reveló que la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación no solo sirve como impulso para que la BRI continúe enfatizando su compromiso de apoyar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, sino también como un recordatorio de la importancia de la innovación para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria, especialmente en medio del rápido crecimiento urbano.

«A través de esta actividad, las personas participan directamente en la cosecha y se sienten dueños de los resultados. La cosecha puede usarse para alimentación familiar, venderse para aumentar los ingresos o intercambiarse por programas sociales como agradecimiento», dijo.

También se espera que la actividad de agricultura urbana iniciada por BRI Peduli reduzca la contaminación ambiental, mejore la belleza y reduzca los desechos domésticos.

Por otro lado, también es una encarnación de la contribución positiva de la sociedad al equilibrio ecológico.

Dhanny también enfatizó que se espera que la agricultura urbana se convierta en un pilar importante para lograr una seguridad alimentaria inclusiva y sostenible. La implementación de BRInita también apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este programa también apoya la Asta Cita del gobierno de fortalecer el sistema de defensa y seguridad del país e impulsar la independencia nacional a través de la autosuficiencia en alimentos, energía, agua, economía creativa, economía verde y economía azul.

«En el Día Mundial de la Alimentación de 2025, apoyemos y desarrollemos la agricultura urbana como parte de una solución moderna a la crisis alimentaria y el cambio climático. Juntos crearemos una ciudad saludable y sostenible, en aras de un futuro alimentario mejor para todas las generaciones», añadió.

Por otro lado, Neni, como presidenta del Grupo de Mujeres Buruan Sae Pajajarah Hegar (KWT), reveló que el Jardín Agroturístico Pajajaran Gardening Village es una de las plataformas agrícolas urbanas utilizadas por los miembros del grupo para actividades positivas y como una solución a la disponibilidad de alimentos para los miembros del grupo.

«Antes no teníamos un lugar donde plantar, ahora tenemos un contenedor. Por supuesto que estamos muy contentos, podemos disfrutar juntos de la cosecha», afirmó.

Para tu información, desde su lanzamiento en 2022, el programa BRINita se ha implementado en 31 puntos y beneficiado a 1.160 personas. Este programa también contribuyó al 86,48% del Índice de Desarrollo Humano (IDH) general y al 20,16% del IDH de las mujeres.

Además, este programa ha producido 9.544,33 kg de hortalizas cosechadas y 112 plantas medicinales de la familia (Toga) y ha contribuido en un 11,27% a reducir el retraso del crecimiento.

Este programa también ha contribuido al medio ambiente al producir 3.982 kg de fertilizante orgánico líquido, 2.218 litros de ecoenzimas, 64 productos fertilizantes procesados, 80 kg de gusano BSF y 238,61 kg de C02-eq, que contribuyen a la eficiencia de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del cultivo de hortalizas.