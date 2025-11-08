BRI lleva a las mipymes “Erildya Family Snacks” al siguiente nivel

Yakarta (ANTARA) – La familia Erildya Cemilan, que comenzó con el pasatiempo de comer bocadillos, ahora se ha convertido en una MIPYME inspiradora que puede convertir los desafíos de la pandemia en oportunidades comerciales.

Fundada en 2020, esta empresa es una prueba de que la pasión, la creatividad y el apoyo del coaching adecuado pueden generar éxito a partir de cosas simples.

«Al principio porque a toda la familia le encantan los snacks, y durante la pandemia queríamos ayudar a la economía familiar. Ahí nació la idea de hacer snacks tradicionales con un toque moderno», dice la propietaria de Erildya Cemilan Family, recordando los inicios del negocio.

Llevando a cabo el espíritu de preservar los sabores locales con innovación contemporánea, la familia Erildya Cemilan presenta varios productos superiores, como chips tempe umpet, maní kriwil y sebring kriukk.

La forma única, la textura crujiente y las modernas variantes de sabor del snack hacen que este producto sea popular entre varios grupos, desde adolescentes hasta adultos.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Al principio, el mayor desafío fue el conocimiento limitado del marketing de productos. «Antes sólo dependíamos del boca a boca o de los pedidos por WhatsApp. No sabíamos cómo comercializar nuestros productos de forma amplia», afirma.

Surgió una gran oportunidad cuando el propietario de Erildya Cemilan Family se unió a Rumah BUMN BRI Jakarta en 2022, un programa de empoderamiento de PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk que se centra en desarrollar la capacidad de las MIPYMES a través de capacitación, tutoría y transformación digital.

«Me registré a través del sitio web de Rumah BUMN Jakarta y luego el administrador me invitó a unirme al grupo de capacitación para participar en la capacitación en RB BUMN. También soy cliente de BRI desde hace mucho tiempo, incluso desde el producto Tabanas Savings hasta ahora, soy un usuario de Britama», dijo.

Después de ser seleccionado para participar en el programa Local BRIncubator 2025, su visión y habilidades para los negocios se desarrollaron rápidamente.

«La capacitación me enseñó cómo construir una marca comercial, comercializar productos en línea y fuera de línea y utilizar la tecnología digital para aumentar las ventas», agregó.

Ahora la familia Erildya Cemilan alcanza una facturación media de entre 7 y 10 millones de IDR al mes, mientras que el número de clientes sigue creciendo. Este negocio no sólo brinda beneficios económicos para la familia, sino que también brinda oportunidades para la comunidad circundante.

«En el futuro, quiero convertir este negocio en una industria doméstica y crear empleo para las personas necesitadas», dijo.

El secretario de Negocios de la BRI, Dhanny, expresó su agradecimiento por el entusiasmo y la perseverancia de las MIPYME como la familia Erildya Cemilan. “La historia de éxito de las MIPYMES asesoradas como la familia Erildya Cemilan es una prueba clara de que el espíritu de nunca darse por vencido y un buen asesoramiento pueden generar actores empresariales fuertes.

«BRI se compromete a seguir asesorando y alentando a las MIPYME a progresar en el aula a través de programas como BRIncubator a través de Rumah BUMN», dijo Dhanny.

Además, Dhanny añadió que el apoyo de la BRI a las mipymes no se da solo en forma de acceso financiero sino también de asistencia integral para afrontar los desafíos de la era digital. «Queremos asegurarnos de que todas las MIPYME asistidas por la BRI puedan adaptarse a los desarrollos actuales, optimizar la tecnología y convertirse en una parte importante del crecimiento económico nacional», añadió.

Dhanny reveló que a través de la inspiradora historia de la familia Erildya Cemilan, BRI reiteró su compromiso de seguir siendo amigo de las MIPYMES indonesias, de presentar, guiar y crecer juntos para lograr la independencia económica de la comunidad de las bases.