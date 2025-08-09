Bri distribuye el paquete involucrado en Temanggung

TEMANGGUNG (Antara) – La Oficina Regional de Yogyakarta de Yogyakarta de Antara) Junto con la sucursal de Bri Temanggug distribuye paquetes para equipos de oración para conversos en Kaloran, Regencia Temangguung, Java Central.

«Este programa incluye ayuda en forma de fondos educativos, libros, papelería, el Corán o ayuda con el proceso de aprendizaje del Islam y el Social», dijo el jefe de Bri Branch de Temanggung Aguung Waluyo, el sábado en Temanggung.

Dijo que la ayuda de convertir para convertir la atención se distribuyó a los estudiantes de TPQ al-Iman Kalisat Hamlet, Village de Kalimanggis, distrito de Kaloran, Regencia Temanggung.

Este año hubo 1.100 paquetes divididos en diferentes puntos, mientras que en Temanggung Regency 38 paquetes.

«Esperamos que esta ayuda aumente el entusiasmo de los estudiantes para recitar y estudiar el Islam. Hay bolsas, dibujos y libros de aprendizaje islámico y un poco de dinero», dijo nuevamente.

Dijo que YBM Brilian Bri también distribuyó las conservaciones de conversión, entre otras cosas, con comestibles y equipos de oración.

«Espero aumentar nuestra adoración», dijo.

El líder comunitario de Kalisat Priyono Hamlet dijo que esta ayuda había dado entusiasmo en la adoración e investigó la doctrina del Islam. Los niños de Santri parecen felices con la ayuda recibida.

«Los residentes de Kalisat Hamlet viven en armonía en la diversidad de religiones y creencias. Los residentes trabajan juntos y viven armoniosamente, se ayudan mutuamente en actividades sociales religiosas. La aldea a la que Kampung Bhinneka Tunggal Ika también se llama», dijo.

