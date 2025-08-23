Bri -Branch of Parakan Temanggung ha promovido 300 MIII

TEMANGGUNG (Antara) – Sucursal Bank Bri Parakan en Temanggung Regency, Java central, hasta la fecha, ha promovido alrededor de 300 empresas micro y medianas (MSMES) de diferentes tipos de empresas.

«El máximo fuera del sector alimentario, y algunos de nosotros también nos desarrollamos en el sector del café», dice el sábado Bri Parakan Bayu Bayu Adiwinoto en Temanggung, el sábado.

Pasó esto después de una caminata saludable en el ganado del 80 aniversario de la independencia indonesia en Parakan, Regencia Temanggung.

«Si nuestra asistencia para las unidades de trabajo es una sucursal y hay 9 unidades BRI, de las 10 unidades de trabajo, hay un promedio de aproximadamente 20 a 30 a

Dijo que algunas de las asociaciones en el sector del café eran escala de exportación. UMKM promueve el sector del café, incluso en Candiroto, Jumo, Bansari y Kledung.

Dijo que, en el 80 cumpleaños de la independencia de Indonesia, Bri tenía una independencia animada en colaboración con el distrito parakan, con la actividad había un ocio y un camino artístico y Bri apoyado como patrocinador en esta actividad.

En esta actividad, dijo, las actividades de Bri Umkm en el distrito de Parakan tenían no menos de 20 MSME.

«Comunicamos actividades de transacción de ventas digitales a través de QRIS. Al mantener esta MIPYME para mejorar la economía en Parakan y luego hacer entretenimiento para la comunidad», dijo.

En el campo de la emisión de crédito comercial (KUR), generalmente dijo que Bri Parakan hasta julio de 2025 tenía aproximadamente casi Rp120 mil millones repartidos por una nueva distribución.

«Si hay posiciones para Bri Parakan para préstamos hasta julio de 2025, hay sobre Bri Branch y BRI Unit alrededor de Rp500 mil millones», dijo.

