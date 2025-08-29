Brebes prepara PPPK para la cooperativa de pueblo rojo y blanco

SEMARANG (Antara) – El Gobierno de Brebes Regency, Central Java, ha redactado a un equipo de empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (PPPK) para ofrecer ayuda a la cooperativa de la aldea roja y blanca.

Brebes llueve Paramitha Widya Kusuma, luego confirmó en Semarang el viernes que habría dos o tres PPPK que acompañarían a cualquier cooperativa de la aldea roja y blanca en cada aldea.

Según él, el equipo de asistencia estaba dispuesto a ayudar a las operaciones cooperativas de rojo y blanco como se esperaba.

«Así que hemos redactado un equipo mentor del gobierno local para acompañar a cada cooperativa de la aldea», dijo.

Dijo que actualmente hay al menos 40 cooperativas de la aldea roja y blanca en Brebes con un tipo de empresa muy diverso, desde la venta de necesidades básicas, GLP, fertilizantes, hasta el pago, como BRI Link.

«Entonces, debido a que Brebes es el 70 por ciento de los agricultores de cebolla, entonces también hay arroz y maíz, sí, ciertamente cada cooperativa de la aldea vende fertilizantes subsidiados», dijo.

Relacionado con el capital, reconoció que el capital es de hecho un obstáculo, pero puede ser superado por las contribuciones de sus miembros.

Según Widya, según Widya, el gobierno central también ofrecerá inyecciones de capital a la cooperativa de la aldea roja y blanca, pero aún no sabe cuánto es.

«No hay información (información, etc.), estamos esperando más información. Esperemos que disminuya pronto», dijo.

Java Central -El gobernador Ahmad Luthfi dijo anteriormente que no menos de 1.750 cooperativas de la aldea roja y blanca de un total de 8,523 cooperativas al optimizar el potencial en sus respectivas aldeas/Kelurahan. Mientras que las 6.773 cooperativas restantes todavía están en la fase de preparación operativa.

«No menos de 6,773 cooperativas que no han estado operativas son al menos puntos de venta. Y esperan instrucciones para la oficina cooperativa y UMKM que alentamos a ayudar», dijo.

