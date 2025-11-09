BPS Pati realiza la socialización del censo económico 2026 a través de SE Run

Pati (ANTARA) – La Oficina Central de Estadísticas (BPS) de Pati Regency, Java Central, llevó a cabo una divulgación antes del Censo Económico (SE) de 2026 mediante la celebración de una actividad SE Run en Pati el domingo.

A la actividad, que comenzó en el patio del Pati Regency Hall, asistieron cientos de participantes de diferentes ámbitos de la vida.

La regente Pati Sudewo, que también asistió a la actividad, dijo que el censo económico era una actividad importante que se llevaría a cabo en todas las regiones de Indonesia. A través de esta actividad, el gobierno regional quisiera invitar a la comunidad a participar activamente en el apoyo a la implementación del SE 2026.

«Por supuesto, BPS Pati realizará varias actividades de divulgación. Uno de ellos es a través de este SE Run», dijo.

Sudewo dijo que contar con datos precisos es importante para formular y diseñar políticas gubernamentales.

Según él, todos los aspectos del desarrollo deben basarse en datos reales para que las políticas que se apliquen tengan los objetivos correctos y sean verdaderamente procomunitarias.

«Si los datos se basan sólo en suposiciones, la política puede fallar y desviarse. Por lo tanto, esperamos que toda la gente de Pati Regency acoja este censo económico con honestidad y entusiasmo para mejorar la economía regional», añadió.

Pidió al público que responda honestamente a las preguntas de los funcionarios del censo.

«No lo oculten. El gobierno no puede implementar las políticas correctas sin los datos correctos», afirmó.

Mientras tanto, el jefe del BPS, Bob Setiabudi, dijo que en 2024 se había iniciado una serie de actividades de censo económico a través de las etapas de mapeo de las actividades económicas en el área de Pati. Esta fase continuará hasta el despliegue sobre el terreno en mayo de 2026.

«Básicamente, las actividades de censo económico comenzaron en 2025 para mapear las actividades económicas. Sin embargo, en 2026 iremos directamente al campo», dijo.

Por ello, dijo, el BPS está preparando un número bastante grande de personal de campo, que podría llegar a miles de oficiales, quienes serán distribuidos según sus respectivas áreas de trabajo.

Dijo que la lista de preguntas en SE 2026 es básicamente la misma que en el período anterior, pero adaptada a las condiciones económicas actuales. Se espera que los datos recopilados puedan proporcionar una imagen completa de la estructura económica de Pati Regency.

“Esperamos que el público pueda brindar información precisa y honesta porque la principal fuente de datos proviene de la propia comunidad”, dijo.

A través de las actividades de SE Run, BPS Pati espera que se puedan transmitir ampliamente mensajes importantes sobre la importancia del censo económico y se pueda aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los datos en el desarrollo regional.