BPR Blora Bad Credit, la oficina del fiscal público investiga 15 testigos

Blora (Antara) -La Oficina del Fiscal General (Kujari) de Blora Regency, Central Java, continuó la investigación de testigos que alcanzaron a 15 personas, después de haber aumentado previamente el estado del caso BPR BRPR BPR BPR de crédito de la fase de investigación de la fase de investigación.

«El número de testigos temporales que se estaban investigando eran solo 15 personas, pero luego también habrá más testigos que están siendo cuestionados, también del deudor», dijo el jefe del departamento de inteligencia del Blora Jatmiko Kejari en Blora, el viernes.

El jueves (7/8), dijo, su partido también investigó a cuatro testigos del deudor. Para que hubo un total de 15 testigos que fueron entrevistados.

Agregó que la colección de evidencia aún estaba en curso. Actualmente, los investigadores todavía están profundizando una serie de documentos y datos relacionados.

«Ha habido evidencia, pero todavía se está desarrollando. No podemos transferir la cantidad exacta porque todavía está en la fase de investigación de investigación, porque el número de evidencia también puede aumentar con una mayor investigación de testigos», dijo.

Mientras tanto, Blora llovió a Arief Rohman de que el gobierno regional había coordinado con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) para reunir pasos para resolver el problema.

«Hemos reunido con OJK plan de acción Para la regulación de este préstamo malo para que pueda tratarse de inmediato «, dijo.

En línea con esto, Blora Sri Seyorini enfatiza que la regulación de la crisis en el Banco Blora Artha debe implementarse a fondo para restaurar la confianza del público.

«Bank Blora Artha debe abordarse. Más tarde apoyaremos la nueva administración que pronto se inaugurará», dijo.

Debido a que anteriormente era una evaluación de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), no había auditoría adicional porque podría usarse como base para el seguimiento.

«OJK ha realizado una evaluación, los resultados son menos. Continuamos con perfecto y reparación», dijo.

Más tarde, dijo, los deudores que no han pagado sus préstamos serían llamados oficialmente por las autoridades para ser responsables.

«Todo lo que no ha sido pagado, llamaremos. Sobre las consecuencias, por supuesto que ya entienden», dijo.

Para obtener información, la situación financiera de BPR Bank Blora Blora Artha experimenta una presión grave debido a préstamos deficientes, cuyo valor alcanza decenas de miles de millones de rupias. El mal crédito proviene no solo de los deudores en la región de Blora, sino también de fuera de la región.

Anteriormente, la Oficina del Fiscal General (Kejati) de Java Central también investigó la supuesta práctica de satisfacción que se sospechaba de causar la ocurrencia de préstamos incobrables. La investigación se realizó el 31 de octubre al 1 de noviembre de 2024.

Se pidieron a seis funcionarios del Banco Blora Artha para aclarar en Blora Kujari. Entre ellos, el director presidente, el Consejo de Supervisión, Jefe de Análisis y Apoyo de Crédito, Jefe de Marketing y Jefe de Análisis y Apoyo de Crédito.

El jefe de la economía de la Secretaría Regional de Blora Pujiariyanto dijo que en medio del problema del mal crédito y el caso Blora Entrepreneurship (BWU) cada año, el dividendo de las acciones del gobierno de Blora Regency de varios bumds por año alcanzó los RP80 mil millones al año.