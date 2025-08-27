BPOM liberó la circulación de secretos ilegales en Magelang por valor de Rp230 mil millones

JAKARTA (Antara) – La Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) ha desmantelado la distribución de productos secretomales o células madre ilegales en forma de clínicas veterinarias en North Magelang, Magelang, Java central.

«Este hallazgo es el resultado de la supervisión de BPOM que fue seguida por la acción de los investigadores de funcionario de BPOM (PPN) junto con el Coordinador de Supervisión de PPNS (Korwas) o el crimes de la policía indonesia (yo soy un tency),» Sidestigomy «, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles.

También dijo que el valor económico de los hallazgos alcanzó los RP230 mil millones. Este caso fue presentado de la existencia de informes públicos sobre la supuesta práctica del tratamiento ilegal por los veterinarios realizados en pacientes humanos.

La práctica de tratamiento utiliza productos secretomales ilegales que se inyectan Intra -muscullo a pacientes, como En el brazo. También dijo que las instalaciones ilegales están en medio de un asentamiento y terapia o tratamiento densamente poblados para pacientes que generalmente son pacientes humanos.

De los resultados de la escena del crimen (TKP), el equipo de BPOM PPNS encontró y aseguró el producto final en forma de productos secretomales ilegales sin un permiso de distribución ingresado en el tubo Eppendorf de 1.5 ml en forma de inyectado listo para ser inyectado. Además, 23 botellas de productos secretomales que se encuentran en botellas de 5 litros se almacenaron en el refrigerador.

También hay productos de crema que contienen secreciones para el tratamiento de heridas. Además, los equipos de inyección y los costos de plazo de enfriamiento también se encuentran con identidad y dirección completa del paciente.

El producto secretomal ilegal fue utilizado por pacientes de diferentes regiones en Indonesia. Los oficiales también han mencionado al propietario de la instalación de YHF como sospechoso y asumieron información sobre 12 testigos para una mayor investigación.

Taruna dijo que en la práctica ilegal, los perpetradores entregaron clientes potenciales diciendo que el producto secretomal podría prevenir el cáncer, aumentar la resistencia, mantenerse jóvenes y el tratamiento de enfermedades que eran difíciles de tratar.

De hecho, el uso de productos secretomales ilegales puede causar una serie de efectos fatales, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte.