BPJS -Working Purwokerto tiene donación de sangre en Hapelnas 2025

Purwokerto (Antara) – La Agencia de la Organización de la Seguridad Social (BPJ) de la sucursal de Purwokerto celebró una actividad de donantes de sangre en el contexto del Día Nacional del Cliente (Hapelnas) que se celebra cada 4 de septiembre.

Las actividades que se llevaron a cabo en la oficina de BPJS de la sucursal de Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, el jueves, no solo estaban dirigidos a los participantes de BPJS que se encargaron de los miembros y las reclamaciones del Programa de Seguridad Social (Jamsostek), así como la gran audiencia.

El Jefe de Trabajo de BPJ y la sucursal de Purwokerto, Muhammad Ramdhoni, dijo que la conmemoración del Día Nacional del Cliente era un impulso para proporcionar más servicios a los participantes.

«Si nuestro servicio es máximo todos los días, especialmente en este día del cliente, ofrecemos más, superamos las expectativas. Hay donantes de sangre, refrigerios gratuitos, para varios servicios más amigables», dijo.

Según él, la actividad del donante de sangre se llevó a cabo gracias a la colaboración con la Cruz Roja de Indonesia (PMI) de Banyumas Regency.

En esta actividad se centra en no menos de 200 bolsas de sangre recolectadas y distribuidas entre las personas necesitadas.

«Esta es una forma de simbiosis del mutualismo. PMI necesita sangre, mientras que los participantes y las personas que donan sangre obtienen beneficios para la salud porque el cuerpo formará sangre nueva», dijo.

Según él, la donación de sangre también es una forma de empleo de BPJ para fortalecer las relaciones con los participantes. Además, dijo, los participantes de empleo de BPJ que retiraron su sangre recibieron una ingesta adicional en forma de alimentos y recuerdos nutritivos.

«Los donantes de sangre son buenos para la salud, especialmente para los hombres, porque no hay un proceso natural de eliminación de sangre sucia como en las mujeres. Los donantes de sangre son una mejor circulación sanguínea», dijo.

Además, la actividad se llenó con la socialización de los beneficios del Programa de Seguridad Social y la entrega del Programa de Muerte Garanticus (JKM) al heredero del difunto Nur Azis Fardani, uno de los conductores de campo de la Agencia de Estadísticas de Banyumas Regency (BPS) como símbolo de la protección del estado.

Ramdhoni dijo que todos los empleados, tanto los destinatarios salariales como no de la nave, tenían derecho a protección a través del programa Jamsostek.

«A través del impulso del Día Nacional del Cliente, también invitamos a la comunidad laboral, incluidos periodistas, agricultores, comerciantes y motociclistas, a registrarse como participantes. Esta protección es muy importante porque los riesgos laborales pueden ocurrir en cualquier momento», dijo.

Leer también: BPJamsostek: el programa de seguridad social ofrece protección real para los empleados