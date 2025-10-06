BPJS -Working proporciona una prevención promocional -Fauses para fortalecer K3

SEMARANG (Antara) – El ministro de mano de obra indonesio, Yassierli, dijo que el número de accidentes laborales en Indonesia sigue siendo bastante alto. Esta declaración está de acuerdo con los datos de reclamos en BPJS Worker, donde en 2024 hubo 141 mil casos de accidentes de trabajo.

Estas condiciones alientan al gobierno a continuar fortaleciendo la sinergia entre las partes interesadas, incluidos los sindicatos y los BPJ del trabajo, para aumentar la conciencia de la seguridad y la salud profesionales (K3).

Además de los empleados, su partido también hizo un llamamiento a los líderes empresariales para que coloquen la posición de los empleados como activos y que ofrezcan más espacio para que los empleados participen en el fortalecimiento de OSH.

Mientras tanto, el director de empleo de BPJS, Pramudya Iriawan Buntoro, enfatizó su compromiso de apoyar a los programas gubernamentales que tienen como objetivo ofrecer a los empleados un sentido de seguridad.

«Estamos en BPJ trabajando como una de las agencias de organización para la Seguridad Social, mucho más juega un papel en aspectos curativos y de rehabilitación después de la ocurrencia de accidentes laborales. Con esta sinergia K3 esperamos que las inspecciones de promoción e preventivos puedan integrarse en todo un ciclo.

Durante el trabajo de 2025 BPJS, una serie de actividades de promoción y preventivo se llevan a cabo, incluido el Programa de Corporación de Cultura K3 (mercado) a través de la intervención de la planificación de OHS que se lleva a cabo en las empresas participantes.

Además, el entrenamiento K3 también se llevó a cabo del hospital, que se celebró en agosto en Surabaya, Bali y Yakarta. Los BPJs que trabajan también celebró un seminario que se centró en revisar la salud mental y un estilo de vida saludable.

Para los empleados con alta movilidad, el trabajo de BPJS también brinda capacitación en conducción defensiva para más de 600 empleados. Si no se detiene allí, los BPJ que trabajan constantemente también ofrecen ayuda en forma de equipo de protección personal (APD) a las empresas participantes.

«Esperemos que esta sinergia pueda fortalecer aún más la cultura K3 en el lugar de trabajo, para que los empleados indonesios puedan moverse de manera segura, saludable, productiva y, por supuesto, protegida por el empleo de BPJ», concluyó.

En otra ocasión, el jefe de la oficina de empleo de Semarang BPJS, Majapahit Farah Diana, enfatizó la importancia del cumplimiento de la Compañía con la obligación de registrarse y participar activamente en el empleo BPJ, así como a ofrecer educación sostenible a los empleados sobre la importancia de K3 y la protección social.

«Esperamos que las empresas puedan ser más proactivas para cumplir con las obligaciones de membresía de BPJ y la implementación consistente de los programas K3. Y seguimos presentes en un intento de prevenir los accidentes laborales y mejorar el pozo de la fuerza laboral a través del programa de promoción y preventivo de seguridad profesional y salud», dijo Farah.