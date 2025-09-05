BPJS -Working para la conmemoración del Día Nacional del Cliente del Cliente 2025 con una dedicación a todos -Corazón

Solo (Antara) – Surakarta BPJS – El empleo conmemora el Día Nacional del Cliente 2025 que cae el 4 de septiembre con toda una obligación de servicio.

El director de capital humano y trabajador general de BPJS Abdur Rahman Irsyadi en Solo, Central Java, dijo que este año la advertencia se llevó a cabo con el tema si lo conoces por primera vez, podría ser servido de corazón, ser una historia de felicidad.

Este tema es el desarrollo de la Campaña Laboral BPJS en 2025 titulada si primero sabe cuál es la importancia de la educación y la información en el principio de los beneficios del Programa de Seguridad Social.

Dijo que la conmemoración de este año del Día Nacional del Cliente no es solo un impulso para apreciar a los participantes, sino que también enfatiza el uso del Taller BPJS al proporcionar servicios genuinos.

«Queremos que cada interacción con los participantes se convierta en una experiencia significativa. Con un servicio genuino, los beneficios de nuestro programa realmente se pueden sentir, para que se convierta en una historia real de felicidad para los empleados y sus familias, dijo.

Mientras tanto, el trabajo de BPJS está celebrando este año conmemorando con un concepto simple pero útil. Como símbolo de atención para los participantes, el liderazgo del servicio BPJS ha hecho un servidor directo a los participantes que hicieron reclamos a la sucursal de Surakarta.

«Gracias por la confianza de las damas y los caballeros, los participantes de los trabajadores de BPJS, hoy un día feliz, nuestra presencia es recibida más cerca de los participantes», dijo.

Además, las visitas a las empresas participantes también se llevan a cabo para mantener las relaciones estratégicas, fortalecer la participación y ofrecer valor agregado a través del programa de gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Debido a la conmemoración del Día Nacional del Cliente del Cliente, BPJS el empleo quiere recordar nuevamente que la protección del Seguro Social del Empleo es una parte importante del pozo de los empleados y sus familias. Con el servicio lleno de sinceridad, se espera que los participantes sientan cada vez más los beneficios concretos del programa en el que participan.

«El Día Nacional del Cliente es un impulso para escuchar más de cerca, obtener aportes directos de los participantes, para que podamos servir mejor en el futuro y, por supuesto, una sensación de seguridad para los empleados. Con suerte, las buenas experiencias a través de historias reales sobre la protección social del empleo seguirán siendo parte de la felicidad del pueblo indonesio», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la rama de empleo de Surakarta BPJS, Teguh Wiyono, agregó que hoy es un día especial para los participantes que vienen a la sucursal de Surakarta porque pueden comunicarse directamente con la gerencia de la gerencia, a saber, el director de capital humano y general, Diehyuncio.

«Con la interacción directa entre la gerencia y los participantes, el empleo de BPJ espera poder escuchar ambiciones y al mismo tiempo ofrecer más experiencia personal en cada servicio», dijo.

También se esfuerza por ofrecer siempre servicios profesionales, amigables y transparentes para todos los participantes.

«Esta dedicación es la base para que continuemos brindando mejores servicios», dijo.