BPJS Health Surakarta está promoviendo fuertemente el programa JKN para aumentar la comprensión

Solo (ANTARA) – La sucursal de BPJS Health Surakarta está promoviendo masivamente el Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) para aumentar la comprensión y garantizar la seguridad de las contribuciones para el segmento de empleados asalariados (PPU) dentro del gobierno local.

Durante la socialización de los pagos de contribuciones de JKN al Aparato Civil Estatal Regional (ASN) en Wonogiri, Java Central, el miércoles, la jefa de la sucursal de BPJS Health Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari, dijo que todos los participantes de PPU y sus familiares que pertenecen al gobierno regional tienen derecho a adquirir un seguro médico de acuerdo con las disposiciones legales.

“El registro de participantes y la modificación de los datos de PPU en el ámbito regional se realizan de forma colectiva por parte del gobierno regional”, dijo.

Con base en las regulaciones aplicables, el salario o salarios utilizados como base para calcular las contribuciones JKN para los participantes de PPU para los funcionarios regionales (PNS) consisten en el salario o salario básico, asignaciones familiares, asignaciones laborales o asignaciones generales, asignaciones profesionales e ingresos adicionales para los funcionarios regionales, sobre la base del monto máximo establecido en las principales regulaciones regionales sobre ingresos adicionales.

«El monto de la contribución es del cinco por ciento del salario o salario mensual. Con las disposiciones, consiste en el cuatro por ciento pagado por el empleador y el uno por ciento pagado por el empleado. La contribución JKN es pagada directamente por el empleador a BPJS Health, a través del tesoro estatal», dijo.

El límite más alto para el salario o salario mensual utilizado como base para calcular el monto de las contribuciones de los participantes de PPU dentro del gobierno regional es de 12 millones de IDR, mientras que el límite más bajo es el salario mínimo del distrito/ciudad.

BPJS Health y los gobiernos locales concilian periódicamente los detalles de pago de contribuciones de los participantes de PPU dentro de los gobiernos locales. El propósito de esta conciliación es validar los datos de contribución y membresía de JKN.

En la misma ocasión, Arie Sistina Yuliastuti, Administradora de Maestros y Personal de Educación Básica del Servicio de Educación de la Regencia de Wonogiri, explicó que con base en la carta del Ministro de Educación Primaria y Secundaria de la República de Indonesia número 12528/MDM.A/PR.06.00/2025, existe una reducción en las contribuciones de JKN del uno por ciento del subsidio TPG, subsidio especial o subsidio de ingresos recibido.

Esto se aplica a todos los funcionarios regionales, incluidos los profesores de la función pública y los empleados gubernamentales con acuerdos de trabajo regionales (PPPKD).

«De acuerdo con las últimas regulaciones, todos los componentes de los ingresos fijos, incluidas las asignaciones, se incluyen en el cálculo de las contribuciones al JKN. Esto se hace para que la membresía del JKN permanezca activa, sin obstáculos, y los docentes y sus familias estén protegidos por un seguro médico completo. Esta es una forma de protección para la ASN, y especialmente para el personal docente», dijo.

El descuento del uno por ciento es una forma de contribución conjunta a la sostenibilidad del programa JKN. Este aporte brindará al personal docente una protección integral de la salud a través del programa JKN y demostrará el compromiso del gobierno para mantener el bienestar del personal docente.