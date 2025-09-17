BPJS Health registra la tendencia al aumentar el uso de la atención de salud mental

Solo (Antara) – BPJS Health presenta la tendencia de aumentar el uso de la atención de salud mental en los últimos cinco años.

Director de BPJS Health Ghufron Mukti en el taller de medios con el tema de los derechos de salud mental de todos los derechos en solitario, Central Java, dijo que en 2020-2024 el financiamiento total para la atención de la salud mental en hospitales en hospitales alcanzó alrededor de Rp6.77 mil millones con un total de 18.9 millones de cosas.

Señaló que en 2020 el número de casos mentales financiados por BPJS Health fue de 2.642.297 casos con un financiamiento total de RP937.822.274.957. Además, en 2021 3.070.254 hubo casos con el financiamiento de Rp1.031.293.273,595, en 2022 el número de casos 3,684.433 con financiamiento Rp1.263,778.674.361.

Además, el número de casos mentales en 2023 4,361,987 con un financiamiento de RP1.619.364,821.333, y en 2024 aumentó a 5,186,418 casos con un financiamiento de Rp1.912.767,086.369.

Relacionado con la atención de salud mental, dijo, es el derecho de todos los participantes de los programas JKN. Ghufron también enfatizó la importancia del acceso a una atención de salud mental equivalente como parte de la responsabilidad estatal de garantizar la salud física y mental de sus ciudadanos.

Según él, la atención de salud mental ya no debe subestimarse. Dijo que la salud mental es un derecho fundamental que debe estar garantizado por el estado y el BPJS Health, junto con las partes interesadas, el sistema de servicios continúa fortaleciéndose para que las personas que necesitan acceso al tratamiento y rehabilitación.

Mientras tanto, señaló que la esquizofrenia se convirtió en un diagnóstico con los costos más altos y el número de casos, que fueron 7,5 millones de casos con un financiamiento total de RP3.5 billones.

Mientras tanto, las provincias con el mayor número de casos Java Central no son menos de 3.5 millones de casos, seguidos de West -Java, Java Oriental, DKI Jakarta y Sumatra del Norte.

«FKTP juega un papel importante como la puerta principal de la atención de salud mental, no solo para ser el primer contacto, sino que también funciona como gerente de la continuidad del tratamiento, el coordinador de servicios, así como un amplio proveedor de servicios», dijo Ghufron.

BPJS Health también estimula la detección temprana de problemas psicológicos a través de la detección basada en el cuestionario de autoinforme-20 (SRQ-20) que son accesibles para el público en el sitio web oficial de Health BPJS. Este examen ayuda a las personas a reconocer los primeros síntomas de los trastornos psiquiátricos.

«Los resultados forman la base para una mayor investigación en FKTP si hay indicaciones médicas. Este enfoque refuerza la promoción y los esfuerzos preventivos para que los problemas psicológicos puedan tratarse temprano»

Además, para los participantes que se manejaron previamente en el hospital y han declarado un estado estable, ahora que se puede continuar el Programa de referencia (DRR) en FKTP. Ghufron explicó que los participantes de JKN pueden continuar el tratamiento que es más fácil y más cercano a su estadía, y es más eficiente en el acceso a la atención de salud mental.

Mientras tanto, su partido se ha dedicado a ofrecer atención de salud mental fácil, rápida e igualitaria para las personas en Indonesia.

En la misma ocasión, la psicóloga clínica Tara de Thouars consideró el paso de salud de BPJS de acuerdo con la urgente necesidad de superar los problemas psicológicos en la comunidad. Hizo hincapié en los datos del Ministerio de Salud, muestra que 1 de cada 10 indonesios está experimentando problemas mentales, y hay el 72.4 por ciento de los empleados que también afirman experimentar problemas mentales.

«La cifra de los experimentos de suicidio incluso alcanzó 10 veces en comparación con los casos de suicidio que se registraron cada mes. Incluso la encuesta nacional de atención de salud mental de Indonesia muestra los datos en 2024 que no menos del 39.4 por ciento de los adolescentes están experimentando problemas mentales y aumenta el 20 al 30 por ciento cada año», dijo Tara.

Dijo que los desencadenantes son para el surgimiento de problemas psicológicos, mucho estrés, feroz competencia en el mundo del trabajo, problemas económicos, miedo a faltar (FOMO) (FOMO) sobre algo, generación de sándwiches, a la presión de las redes sociales.

«This pressure influences the circumstances of emotions, thoughts and behavior to inhibit the function of daily life. Unfortunately, Negative Stigma is still strongly inherent in the community, where people with psychological disorders are often labeled as weak, less grateful or even considered a shame. This stigma makes many help hide their problems and are reluctant to find his reluctant to find his reluctant to find his reluctant to find his reluctant to find it to be to be reluctant to Encuentra que sean reacios a encontrar que sean reacios a encontrar que es encontrar que son.

Es por eso que no apeló a las etiquetas negativas a las personas con salud mental porque asustaría a las personas para buscar ayuda. Además, deje de normalizar los trastornos psicológicos como lo normal y considerar que los problemas mentales se enfrían o especiales, porque no hace el problema. Según él, lo que debe normalizarse, la búsqueda de ayuda profesional y conocer a un psicólogo o psiquiatra.

«Antes de esperar que la situación sea mejor para nosotros y las personas en el vecindario, comienzas a mantener la salud mental, porque sin salud mental todo será inútil», dijo Tara.

Mientras tanto, plt. Director del Hospital Psiquiátrico Regional Dr. Arif Zainudin Surakarta Wahyu Nur Ambarwati dijo que su partido estaba listo para servir a los participantes de JKN con principios humanistas. RSJD tiene 213 camas para la hospitalización, incluidas 177 camas psiquiátricas, así como instalaciones de rehabilitación psicosocial para ayudar a los pacientes a mejorar la calidad de vida, la independencia y la productividad.

«El número de pacientes intramuros aquí es la mayoría de los participantes de JKN con un total de más del 90 por ciento, ambos registrados en los segmentos PBI y no PBI. Esto muestra que la mayoría de los pacientes en la atención de salud mental en Surakarta y las áreas circundantes dependen en gran medida del programa JKN para obtener acceso a servicios de salud», dijo Wahyu.

Según el Coordinador de Defensa BPJS, Timboel Siregar, los esfuerzos de socialización de evaluación de salud mental basadas en SRQ-20, se repiten cada vez más porque los casos potenciales con respecto a la salud mental continúan aumentando. Hizo hincapié en que la prevención del aumento de los problemas psicológicos es una responsabilidad conjunta entre el gobierno, la salud de los BPJ, las instalaciones de salud, la comunidad y la comunidad.

«El número de casos de trastornos mentales continúa aumentando cada año, de modo que la atención de salud mental en el programa JKN, incluida, debe ser sostenible y no discriminatoria. La comunidad también debe garantizar que sus participantes activos en JKN, de modo que al acceder a la atención de salud mental no encuentre ningún obstáculo», dijo Timboel.

Timboel espera que en el futuro cada vez más centros de salud puedan manejar la atención de salud mental para la atención de salud mental, especialmente en las áreas desfavorecidas, más importantes y exteriores (3T).

Dijo que el servicio más cercano con la comunidad, se pueden manejar los trastornos psicológicos más rápidos.