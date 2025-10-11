BPJS Health fortalece el ecosistema JKN trabajando con estudiantes

Solo (ANTARA) – BPJS Health fortalece el ecosistema del programa del Seguro Nacional de Salud (JKN) al asociarse con estudiantes a través de una conferencia pública titulada Estudiantes como agentes sociales del programa JKN en el Instituto Islámico Mamba’ul ‘Ulum (IIM) Surakarta, Java Central, el viernes.

El director ejecutivo de BPJS Health, Ghufron Mukti, dijo en una conferencia pública que los estudiantes desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la sostenibilidad del programa JKN y la creación de una generación saludable hacia una Indonesia Dorada 2045.

Según él, los estudiantes tienen un gran potencial para convertirse en el principal impulsor del fortalecimiento de la sostenibilidad del programa JKN. Como parte de la generación joven de Indonesia, se espera que los estudiantes puedan desempeñar un papel activo en la difusión de la alfabetización JKN, promoviendo la conciencia de la cooperación mutua y contribuyendo a la creación de una sociedad más saludable.

«Los estudiantes son actores sociales que pueden educar al público, movilizar la solidaridad y crear conciencia sobre la importancia del programa JKN. La presencia del programa JKN es una prueba clara de la presencia del Estado en la protección de toda la población de Indonesia a través de los principios de la seguridad social», dijo Ghufron.

Ghufron dijo que desde su inicio en 2014, el programa JKN ha llegado al 98,62 por ciento de la población o 282,75 millones de personas al 1 de octubre de 2025. Este logro coloca a Indonesia entre los países con el desempeño de Cobertura Universal de Salud (CSU) más rápido del mundo, así como el mayor número de participantes.

El programa JKN no sólo brinda protección de la salud, sino que también tiene un impacto económico significativo. Ghufron explicó que de 2014 a 2024, BPJS Health pagó 1.087 billones de IDR en servicios de salud, de los cuales 235 billones de IDR se utilizaron para tratar ocho enfermedades catastróficas, como enfermedades cardíacas, cáncer y accidentes cerebrovasculares.

«La transformación digital es un pilar clave para mejorar la calidad de los servicios del programa JKN. Ahora, los participantes solo necesitan mostrar su Número de Identificación de Población (NIK) sin tener que llevar una tarjeta física o fotocopia de archivos para recibir servicios en los centros de salud. La aplicación móvil JKN también brinda a los participantes de JKN diversas comodidades para acceder a los servicios de atención médica», explicó Ghufron.

Ghufron agregó que hay una función de cola en línea en la aplicación móvil JKN, que facilita a los participantes obtener un número de cola en un centro de atención médica sin tener que esperar mucho tiempo. Además, existen funciones de detección del historial médico, i-Care JKN y FIT para controlar la actividad física. Además, los participantes también pueden acceder a los servicios sin venir a la oficina a través de Servicios Administrativos a través de WhatsApp (PANDAWA) al 08118165165, así como al Centro de Atención Médica BPJS 165.

«BPJS Health también tiene big data que pueden ser utilizados por académicos, investigadores y el público para investigaciones y políticas basadas en evidencia. De esta manera, puede convertirse en un espacio para compartir aportes, experiencias y estrategias de implementación relacionadas con la implementación del programa JKN, y para fortalecer la colaboración con el mundo académico», dijo Ghufron.

A nivel global, el éxito de JKN también ha llevado el nombre de Indonesia al escenario mundial. BPJS Health ha ganado diez premios en el Premio a las Buenas Prácticas 2024 de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). Ghufron dijo que BPJS Health también se ha convertido en un punto de referencia para instituciones internacionales como el Banco Mundial y universidades extranjeras, e incluso asistió a foros oficiales de las Naciones Unidas (ONU) para presentar el programa JKN.

«Con la sinergia entre BPJS Health y la comunidad académica, se espera que el papel de los estudiantes como actores sociales pueda fortalecer la conciencia pública sobre la importancia del seguro médico. Aparte de eso, también es un verdadero paso hacia la construcción de una generación sana y altamente competitiva», afirmó.

Retno Erawati Wulandari, representante del alcalde de Surakarta, evaluó que la presencia del programa JKN está en consonancia con el espíritu de la ciudad de Surakarta como ciudad educada y saludable.

«Los estudiantes son agentes sociales que pueden ser un puente para cambiar el comportamiento de las personas. Los estudiantes desempeñan un papel activo en la educación del público en que la salud es un derecho básico de todo ciudadano», afirmó.

El gobierno de la ciudad de Surakarta también continúa esforzándose por brindar servicios convenientes para que todos los ciudadanos tengan acceso a una buena atención médica. A través de este tipo de colaboración intersectorial, espera que nazca una generación joven que no sólo destaque académicamente, sino que también tenga una gran conciencia social.

«Queremos formar una generación joven que no sólo sea inteligente, sino que también se preocupe por los demás. Porque una sociedad sana es la base más importante para una ciudad desarrollada», afirmó.

Mientras tanto, el rector del Instituto Islámico Mamba’ul ‘Ulum (IIM) de Surakarta, Edy Muslimin, dijo que los estudiantes desempeñan un papel importante en la ampliación de la comprensión de la sociedad sobre los beneficios del programa JKN. Según él, los estudiantes no son sólo estudiantes, sino también agentes sociales que tienen la capacidad de transmitir información y movilizar a la sociedad.

«Pueden ser una fuerza impulsora detrás de un sistema de atención médica que favorezca a las comunidades pequeñas. De esta manera, esperamos que más personas no tengan dificultades para acceder a la atención médica», afirmó.

Dijo que si los estudiantes participaran activamente, el programa JKN se convertiría en un movimiento social más grande. Además, también es un actor social que lucha por el derecho a la salud de todas las personas, por una sociedad sana, justa y civilizada.